Dông Nai appelle la R. de Corée à investir dans la croissance verte

Photo : VNA/CVN

L'atelier sur la collaboration dans des projets de croissance verte entre des entreprises sud-coréennes et Dông Nai a été co-organisé par la province de Dông Nai, l'ambassade du Vietnam en République de Corée et de nombreux partenaires, avec la participation d'une cinquantaine d'entreprises sud-coréennes intéressées par la croissance verte.

S'adressant à l'événement, l'ambassadeur vietnamien Vu Hô a déclaré que cet événement offrait une opportunité à Dông Nai et aux entreprises sud-coréennes d'échanger leurs expériences dans la recherche et le développement de technologies de réduction des émissions de CO 2 et de transition verte.

Le secrétaire du Comité provincial du Parti, Nguyên Hông Linh, a informé les participants de la situation économique de Dông Nai, soulignant que sa province comptait plus de 53.000 entreprises opérationnelles avec plus de 1.600 projets d'IDE, dont 421 d'investisseurs sud-coréens.

La localité poursuit sa voie du développement vert et durable et a fixé l'objectif d'atteindre zéro émission nette en 2050.

À cette occasion, les entreprises sud-coréennes ont partagé leurs expériences en matière de développement durable et ont participé à un échange avec des entreprises vietnamiennes.

VNA/CVN