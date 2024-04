Secteur énergétique : environ 5.000 milliards de dôngs pour la phase 2021-2030

Photo : VNA/CVN

L'objectif du plan est de mettre en œuvre efficacement la décision N°893 du 26 juillet 2023 du Premier ministre portant approbation du Plan directeur national de l’énergie pour la période 2021-2030, avec vision jusqu’en 2050 et d’identifier la liste des projets spécifiques d’ici 2030.

La superficie terrestre consacrée au développement des installations et des infrastructures du secteur énergétique est de 93 à 97.000 ha 171.000 - 196.000 ha pour la période 2031 - 2050.

La superficie maritime consacrée aux projets offshore d'ici 2030 est d'environ 334.800 ha en 2030 et 1.302.000 – 1.701.900 ha d'ici 2050.

En ce qui concerne les investissements, le secteur énergétique nécessitera de 4.133 à 4.808 milliards de dôngs pour la période 2021-2030. Sur ce total, 1.640-1.887 milliards seront répartis entre 2021-2026 et 2.493-2921 milliards entre 2026-2030.

Le vice-Premier ministre a chargé le ministère de l'Industrie et du Commerce de présider la mise en œuvre du plan et de se coordonner avec les ministères, secteurs et organisations concernés pour mettre en œuvre efficacement le plan, conformément aux dispositions de la Loi sur l'urbanisme et autres lois concernées, garantissant un approvisionnement énergétique suffisant pour le développement socio-économique.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce est chargé d'examiner régulièrement l'évolution de l'offre et de la demande d'énergie ainsi que les progrès de la mise en œuvre des projets afin de proposer des ajustements de l'offre d'énergie

Le ministère doit également élaborer des mécanismes et des politiques visant à attirer plus d’investissements étrangers, d’aides publiques au développement (APD) et d’investissements du secteur privé pour un développement synchrone, équilibré et durable du secteur énergétique.

VNA/CVN