L'augmentation du commerce bilatéral Vietnam - Singapour

Selon l’Office du commerce du Vietnam à Singapour, le commerce bilatéral entre le Vietnam et Singapour a connu des signes positifs en mars 2024, en particulier les exportations vietnamiennes vers Singapour qui maintiennent toujours une bonne croissance.

Photo : VNA/CVN

Notamment, la très forte augmentation de la valeur d'exportation du riz et des produits céréaliers a amené le riz vietnamien à occuper pour la première fois la plus grande part de marché de Singapour.

En mars, le commerce bilatéral entre le Vietnam et Singapour a atteint plus de 2,54 milliards de SGD (dollars singapouriens) (soit 1,87 milliard d'USD), soit une augmentation de 4,29% par rapport à la même période en 2023. Les exportations du Vietnam vers Singapour ont continué de maintenir une croissance élevée (+7,69%) pour atteindre 603,3 millions de SGD. Le chiffre d'affaires des importations a également augmenté de 3,27%, atteignant plus de 1,93 milliard de SGD.

Donc, au cours des trois premiers mois de 2024, le commerce bilatéral entre le Vietnam et Singapour s'est chiffré à 7,71 milliards de SGD, soit une augmentation de 4,21% en variation annuelle. Le Vietnam a continué de maintenir sa position du 10e partenaire de Singapour.

Au premier trimestre 2024, les principaux débouchés de Singapour ont été la Chine, la Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine), la Malaisie, les États-Unis, l'Indonésie, la Thaïlande, la République de Corée,... Le Vietnam a été le 9e plus grand débouché de Singapour.

VNA/CVN