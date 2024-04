Hô Chi Minh-Ville établira un Centre de la quatrième révolution industrielle

>> L’industrie 4.0 présente à la fois opportunités et défis pour le commerce de détail

>> Le Premier ministre préside le Forum annuel de la 4e révolution industrielle

Photo : VNA/CVN

Le C4IR a pour mission d’être la principale installation du Vietnam en matière de conseil sur les politiques industrielles nationales, en pilotant leur mise en œuvre dans la mégapole du Sud et promouvoir la transformation économique dans la 4e révolution.

Implanté dans le parc de haute technologie de Saigon, il est établi dans le cadre de la coopération entre le gouvernement vietnamien et le Forum économique mondial (FEM) pour 2023-2026 et dans le cadre d’un accord signé entre le président du Comité populaire municipal et le FEM plus tôt cette année.

Le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Vo Van Hoan, a exprimé son espoir que le C4IR deviendra une plate-forme non seulement pour la ville mais aussi pour le pays afin de façonner le développement des stratégies sur la quatrième révolution industrielle conformément à la stratégie nationale de développement global, contribuant à la trajectoire mondiale du développement technologique.

Manju George, responsable de la plate-forme d’impact stratégique et d’intégration du FEM, a noté que le C4IR de la ville bénéficiera de la synergie des principales entreprises technologiques vietnamiennes et tirera parti des connaissances et de l’expérience du réseau mondial C4IR pour fournir un soutien, des conseils, des propositions et des recommandations de solutions, de politiques et d’initiatives conformes aux orientations du Vietnam et aux tendances technologiques internationales.

Kim Byoungho, président du conseil d’administration de HDBank – membre fondateur du C4IR à Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que sa création constitue un pas en avant important, contribuant à créer une dynamique révolutionnaire vers l’objectif de faire de Hô Chi Minh-Ville une ville de services industriels moderne, ainsi qu’une plaque tournante de l’économie, de la finance, du commerce, de la science, de la technologie et de la culture dans la région.

VNA/CVN