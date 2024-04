Les localités vietnamiennes et leurs partenaires basés aux États-Unis renforcent les liens

La Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies et d'autres organes de représentation à New York continueront d'aider les localités vietnamiennes à renforcer les relations avec leurs partenaires basés aux États-Unis, a déclaré un diplomate.

>> Vietnam - ONU : signature d’un document-cadre stratégique de coopération pour le développement durable

>> Vietnam - ONU : discussion des priorités avec le président de l'Assemblée générale

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre d'un programme de promotion des localités vietnamiennes aux États-Unis, la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU a rencontré une délégation des comités du Parti de six provinces, à savoir Gia Lai, Ha Nam, Ha Tinh, Hoa Binh, Thua Thiên Huê et Yên Bai, le 22 avril.

À la tête de la délégation, Hoàng Trung Dung, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité du Parti et président du Conseil populaire de la province de Hà Tinh, a félicité la Mission permanente pour ses réalisations dans la mise en œuvre des tâches liées aux affaires extérieures, qui ont contribué à protéger les intérêts du Vietnam et à promouvoir la position et le rôle du pays sur la scène internationale.

Il a souligné la nécessité de la coopération internationale et de l'attraction de ressources financières et technologiques externes pour le développement socio-économique des localités nationales.

Selon le ministre conseiller Nguyên Hoàng Nguyên, chargé d'affaires a.i. de la Mission permanente auprès de l'ONU, la Mission et d'autres organes de représentation attachent toujours une grande importance à la coordination et au soutien des localités nationales.

Dans les temps à venir, la Mission et les organes de représentation à New York continueront d'aider les six provinces à renforcer leurs liens avec leurs partenaires aux États-Unis sur la base de leurs demandes, a-t-il ajouté.

Le 22 avril également, la délégation des provinces s'est rendue et a eu des séances de travail au siège de l'ONU et à la Bourse de New York.

VNA/CVN