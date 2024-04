Les exportations repartent à la hausse, les défis demeurent

>> Le 1er trimestre record pour les exportations de fruits et légumes

>> Exportations de poisson tra vers les Émirats arabes unis en hausse de 67%

>> L'augmentation du commerce bilatéral Vietnam - Singapour

Photo : VNA/CVN

Cette performance a été due au redressement du marché mondial, a-t-il expliqué lors d’un forum sur les moteurs de croissance en 2024 organisé par je journal Nguoi lao dông (Travailleurs), notant une bonne croissance des ventes vers les États-Unis, la Chine et le Japon.

Les exportations de produits textiles et d’habillement ont également connu une embellie durant les premiers mois de cette année, même si elles n’ont pas retrouvé leur niveau des années précédentes, a noté le vice-président de l’Association du textile et de l’habillement du Vietnam (Vitas) et président du conseil d’administration de Thanh Cong Textile and Garment Investment Trading JSC, Trân Nhu Tung.

Au premier trimestre 2024, les exportations de produits textiles et d’habillement ont atteint environ 9,5 milliards d'USD, soit une augmentation de 9,6% par rapport à la même période de 2023, a-t-il précisé. Le Vietnam est le troisième exportateur mondial de produits textiles et d’habillement au monde, derrière la Chine et le Bangladesh.

Mais les secteurs des produits aquatiques, du textile et de l’habillement ne sont pas sans défi, allant de l’augmentation des coûts de production, de logistique, des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), aux incertitudes liées au bouleversement des chaînes d’approvisionnement mondiales et aux taux de change.

Le conseiller commercial du Vietnam en Arabie saoudite, Trân Trong Kim, a ainsi évoqué l’escalade des tentions au Proche Orient, alors que la cheffe du Bureau de l’Europe du Départeme des marchés Europe-Amérique du ministère de l’Industrie et du Commerce, Lê Thi Thanh Minh, a averti de la crise sécuritaire en mer Rouge qui a contraint les compagnies maritimes à modifier leurs itinéraires, ce qui a entraîné l’augmentation des coûts et des retards dans les livraisons.

Afin de minimiser les impacts sur les exportations, le ministère de l’Industrie et du Commerce a recommandé aux entreprises de diversifier leurs marchés, de prêter attention aux clauses de force majeure lors de la signature de contrats, de choisir une assurance adéquate et d’obtenir les mises à jour d’informations des ministères l’Industrie et du Commerce, des Affaires étrangères, et des Transports.

VNA/CVN