Signature d’un règlement renforçant la coordination Police - Armée - Diplomatie

Le 6 décembre à Hanoï, le ministère de la Police, le ministère de la Défense et le ministère des Affaires étrangères ont organisé la cérémonie de signature du Règlement de coordination entre les trois ministères. Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, le président de la République, Luong Cuong, et le Premier ministre, Pham Minh Chinh, ont assisté à la cérémonie.

Photo : VNA/CVN

Le général Luong Tam Quang, membre du Bureau politique et ministre de la Police ; le général Phan Van Giang, membre du Bureau politique et ministre de la Défense ; ainsi que Lê Hoài Trung, secrétaire du Comité central du Parti et ministre des Affaires étrangères, ont coprésidé la cérémonie.

Au nom des dirigeants des trois ministères, le ministre Luong Tam Quang a souligné que, tout au long des étapes de la Révolution, sous la direction du Parti et la gestion de l’État, la coordination entre la Police, l’Armée et la Diplomatie s’était développée de manière naturelle, constituant une véritable "symbiose stratégique" pour accomplir les objectifs fixés par le Parti.

Dans la nouvelle période, la nécessité d’élever le niveau de coordination entre les trois ministères devient particulièrement urgente, contribuant à créer une nouvelle dynamique et une puissance accrue pour transformer les défis en opportunités, mobiliser au mieux les ressources nationales et internationales, et mettre en œuvre avec succès les trois objectifs stratégiques du Parti - "paix et stabilité ; développement durable et de haute qualité ; amélioration globale du niveau de vie de la population" - ainsi que l’ambition d’atteindre une croissance à deux chiffres, afin de permettre au pays d’avancer fermement dans une nouvelle ère.

Photo : VNA/CVN

Afin de porter la coordination entre les trois ministères à une nouvelle hauteur - plus étroit, plus rapide, plus profond, plus solide et plus efficace -, les trois parties ont signé un Règlement de coordination couvrant l’ensemble des domaines de coopération, incluant notamment la mise en place d’un mécanisme de réunion annuelle au niveau ministériel.

