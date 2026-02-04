Une nouvelle stratégie pour relancer la promotion commerciale vietnamienne

À l’heure où le commerce mondial se referme et durcit ses règles, le Vietnam s’apprête à revoir en profondeur sa stratégie de promotion commerciale. Technologie, diversification des marchés et montée en gamme des exportations…, l’année 2026 s’annonce comme un tournant décisif pour renforcer la compétitivité des entreprises et le rayonnement économique du pays.

>> Foire du Printemps 2026 : un levier pour les échanges et les chaînes de valeur

>> Un canal de promotion commerciale pour les entreprises

>> Un "point de contact" stratégique pour ouvrir un nouveau cycle de croissance des entreprises

Photo : VNA/CVN

D’après les économistes, le commerce international entre, dès 2026, dans une phase de recomposition profonde. Les grands marchés renforcent leurs barrières techniques et durcissent leurs exigences en matière de qualité, de sécurité, de traçabilité et de responsabilité sociale. Autant de contraintes qui pèseront directement sur les chaînes de production et les performances à l’export des entreprises vietnamiennes. Face à ces défis, certains responsables locaux et sectoriels plaident pour un accompagnement renforcé.

Objectifs ambitieux

Nguyên Tiên Dung, directeur adjoint du service de l’Industrie et du Commerce de la province de Quang Ninh, appelle à une action plus structurée de l’État. "Nous demandons à l’Agence vietnamienne de promotion du commerce de créer des conditions favorables pour que les localités puissent accueillir des foires nationales et internationales, et participer à des salons à l’étranger. C’est indispensable pour développer les marques territoriales. Il faut aussi donner priorité aux ressources pour des programmes thématiques, et renforcer l’information sur les marchés ainsi que la promotion commerciale numérique", dit-il.

De son côté, Truong Van Câm, vice-président et secrétaire général de l’Association vietnamienne du textile et de l’habillement, insiste sur l’anticipation.

"Nous espérons continuer à bénéficier du soutien du département de la Promotion commerciale en 2026. Il est essentiel d’avoir des plans en amont pour ne pas être passifs face aux évolutions du marché. Les formations aux compétences en promotion commerciale et les réunions de coordination avec les attachés commerciaux sont très efficaces et suscitent un vif intérêt de la part des entreprises", indique-t-il.

Dans son plan d’action pour la période 2026-2030, le ministère de l’Industrie et du Commerce fixe des objectifs ambitieux: pérenniser les exportations, rééquilibrer la croissance vers davantage de valeur ajoutée et accroître la part des produits industriels transformés et manufacturés dans les exportations. Le développement de la marque nationale et des marques sectorielles figure également parmi les priorités, avec l’ambition de projeter l’image d’un Vietnam producteur de biens fiables, durables et intelligents.

Concrètement, le plan vise une croissance annuelle moyenne des exportations allant de 5 à 6%, avec une part de 90% pour les produits industriels transformés et manufacturés, ainsi que la mise en service officielle d’un écosystème national de promotion commerciale numérique. Cette plateforme intégrée reliera le niveau central aux collectivités locales et mobilisera des technologies de pointe: intelligence artificielle, big data, blockchain et plateformes B2B transfrontalières.

Photo : VNA/CVN

Pour Vu Ba Phu, directeur de l’Agence vietnamienne de promotion du commerce, relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, l’enjeu dépasse la simple exportation de biens.

"Nous continuons à appliquer de manière créative et efficace les méthodes de promotion commerciale, avec pour noyau le programme national, en coordination avec les localités. À l’horizon 2030 et 2045, le Vietnam aura des besoins très importants en machines, équipements, innovation et transfert de technologies. C’est aussi une mission essentielle de la promotion commerciale", fait-il remarquer.

Toutes ces nouvelles orientations, qui imposent une refonte des pratiques de promotion commerciale, s’inscrivent dans le cadre de plusieurs textes majeurs: la Résolution n°57 du Politburo sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale, la Résolution n°68 sur le développement de l’économie privée, et le programme Go Global pour la période 2026-2035.

La priorité est donnée à la diversification des marchés et à une meilleure exploitation des accords de libre-échange. Sur les marchés traditionnels - États-Unis, Union européenne, Chine, Japon, République de Corée ou ASEAN - l’objectif est de consolider les positions existantes en ciblant les segments moyen et haut de gamme, conformes aux normes environnementales et de traçabilité. Les marchés émergents et de niche feront, eux, l’objet d’actions sectorielles ciblées et d’études approfondies.

Parallèlement, les autorités entendent bâtir un système national de promotion commerciale intégré, moderne et professionnel, tout en renforçant les capacités des associations sectorielles et des centres locaux de promotion. La numérisation des bases de données et de la gestion des réseaux, ainsi que la consolidation des infrastructures dédiées, constituent également des axes prioritaires.

"Il s’agit de poursuivre un accompagnement plus spécifique des entreprises, par marché et par secteur. Nous organiserons des missions de promotion vers de nouveaux marchés, tout en développant des formes innovantes combinant promotion directe, numérique et commerce électronique transfrontalier, en lien étroit avec le réseau des attachés commerciaux", précise Nguyên Viêt San, chef adjoint du département du Développement des marchés étrangers.

La période 2026-2030 apparaît ainsi décisive pour renforcer la place du Vietnam dans les chaînes de valeur mondiales. Les autorités entendent faire de l’écosystème de promotion commerciale en cours de structuration un outil stratégique, capable d’articuler les sphères publique et privée et d’accompagner, dans la durée, les entreprises vietnamiennes dans la conquête des marchés internationaux.

VOV/VNA/CVN