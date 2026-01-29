Le 6e cycle de négociations tarifaires réciproques Vietnam - États-Unis se tiendra bientôt

Le 6 e cycle de négociations sur les droits de douane réciproques avec les États-Unis se tiendra la semaine prochaine, a annoncé le 29 janvier le ministère de l’Industrie et du Commerce.

>> Vietnam - États-Unis : négociations commerciales et importations agricoles

>> Nouveau modèle de commerce entre le Vietnam et les États-Unis

>> Vietnam - États-Unis : coopération renforcée en politique, sécurité et défense

Photo : VNA/CVN

Lors d'une conférence de presse, tenue le même jour à Hanoï, le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Sinh Nhât Tân, a précisé que les négociateurs s’efforceront à atteindre des avancées positives, visant à un consensus sur les contenus restants.

Pour préparer ce nouveau cycle, le ministère et la délégation de négociation ont coopéré avec les ministères et secteurs concernés afin d’élaborer et de soumettre différentes propositions. La partie vietnamienne a également transmis à son partenaire des données, des contenus et des listes de commandes, dans un esprit visant à faciliter l'entrée des marchandises américaines sur le marché vietnamien.

Le Vietnam encourage également les entreprises américaines à étendre leurs activités de production et d'investissement dans le pays, a-t-il ajouté.

Auparavant, le 5e cycle de négociations s'était déroulé en novembre 2025 à Washington D.C. Les deux parties y avaient réalisé des progrès significatifs dans des domaines tels que les services, le commerce numérique, l'agriculture, ainsi que les barrières techniques (TBT) et les mesures sanitaires (SPS). Les représentants des États-Unis ont salué la bonne volonté et l'approche créative de la délégation vietnamienne, posant ainsi les bases d'une conclusion prochaine de l'Accord sur les droits de douane réciproques.

Pour l'année 2026, le Vietnam prévoit de poursuivre ces négociations tout en incitant les producteurs locaux à s'intégrer davantage dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. L'accent sera également mis sur la diversification des marchés et l'exploitation efficace des accords de libre-échange.

VNA/CVN