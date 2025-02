Lancement d’une nouvelle ligne maritime stratégique entre le Golfe du Tonkin, Hai Phong et Kolkata

Il s'agit de la première ligne publique de transport de conteneurs entre le port du golfe du Tonkin et le port de Hai Phong. Cette nouvelle route maritime représente bien plus qu'une simple liaison maritime : elle constitue une connexion stratégique ouvrant d'importantes perspectives de développement des échanges commerciaux entre le Vietnam, la Chine et l'Inde.

Lors de la cérémonie de lancement, Lê Quang Trung, directeur général adjoint de la VIMC, a souligné que cet itinéraire reflète l'évolution de la chaîne d'approvisionnement régionale et de la balance commerciale. L'établissement d'une route directe de Hai Phong à Kolkata permetrra non seulement d'optimiser les coûts logistiques et de raccourcir les délais de transport, mais contribuera également à améliorer la compétitivité des entreprises et à stimuler le chiffre d'affaires des importations et des exportations entre ces marchés potentiels.

Avec le consensus de toutes les parties, cette ligne deviendra rapidement un axe commercial stratégique pour la région, contribuant à promouvoir le développement durable de l'industrie maritime du Vietnam et de la région, a souligné Lê Quang Trung.

Liu Shengyou, directeur général du Groupe portuaire international du golfe du Tonkin de Guangxi, a souligné qu'il s'agissait d'une étape importante pour promouvoir une coopération économique et commerciale approfondie et substantielle entre la Chine et le Vietnam. Il a également mis en avant le potentiel de cette ligne pour soutenir le développement harmonieux du port du golfe du Tonkin et du port de Hai Phong, en attirant des marchandises en provenance d'Inde vers ces deux ports pour le transbordement. Cette nouvelle liaison maritime crée ainsi un nouveau canal de transport et de commerce pour les provinces le long du nouveau corridor commercial terre-mer de l'ouest de la Chine, ainsi que pour l'industrie du Vietnam et de l'est de l'Inde.

Cet itinéraire relie le port du golfe du Tonkin (Guangxi, Chine), via le port de Hai Phong (Vietnam), au port de Kolkata (Inde), reliant ainsi la région chinoise du Guangxi, le nord du Vietnam, l'est de l'Inde et le Bangladesh. Les marchandises transportées comprennent des produits exportés en provenance de Chine tels que verre, produits en papier, batteries, ainsi que des importations de copeaux de bois, d'amidon, d'épices, de grès et d'aliments…

