Ski alpin : McGrath noie son spleen olympique avec une victoire à Kranjska Gora

Trois semaines après sa désillusion à Bormio, le Norvégien Atle Lie McGrath a noyé son spleen olympique dimanche 8 mars à Kranjska Gora (Slovénie) en remportant le slalom, un troisième succès cet hiver pour se rapprocher du petit globe de cristal.

Comme aux JO-2026 sur la Stelvio de Bormio, Atle Lie McGrath a réalisé dimanche le meilleur temps de la première manche du slalom.

Avant de s'élancer en matinée, la réalisation a proposé un gros plan sur la petite forêt de sapins entourant la Podkoren, piste slovène dans les Alpes juliennes, pour rappeler la mésaventure italienne de McGrath.

Inconsolable après sa sortie de piste en seconde manche alors que l'or olympique lui tendait les bras, Atle Lie McGrath avait balancé de rage ses bâtons, déchaussé ses skis et était allé s'isoler de longues minutes dans la forêt voisine, après avoir traversé la piste à pied.

Dimanche, il a conservé un petit centième de seconde d'avance sur son compatriote Henrik Kristoffersen et quatre sur le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen à l'issue de la seconde manche.

La course s'est jouée dans un mouchoir de poche, puisque six skieurs ont terminé en 12/100e de secondes -l'Autrichien Michael Matt (4e, +0.06), l'Allemand Linus Strasser (5e, +0.09) et le Français Clément Noël (6e, +0.12).

"Belle bataille jusqu'à la fin"

"J'ai été si souvent dans ma carrière du mauvais côté des centièmes de seconde. Accrocher enfin cette victoire, avec de la chance, c'est très agréable", a glissé au micro de la Fédération internationale McGrath, deux fois deuxième en slalom en Coupe du monde, à 2 et 3/100e de seconde.

"J'étais tellement nerveux après la première manche, j'ai beaucoup trop pensé au classement de la Coupe du monde. Les centièmes étaient de mon côté, et je suis tellement content", a ajouté le Norvégien.

McGrath a dédié sa victoire à son grand-père, décédé le jour de la cérémonie d'ouverture des JO-2026. "Je l'aimais tellement et il m'a tellement aidé dans la vie. Il me manque énormément, et revenir de cette façon après les Jeux olympiques, je pense qu'il a quelque chose à voir avec ça, il me regardait aujourd'hui", a estimé le Norvégien.

Grâce à son troisième succès de l'hiver en slalom après Alta Badia (Italie) en décembre et Wengen (Suisse) en janvier, McGrath prend 41 points d'avance sur Pinheiro Braathen, 77 sur Noël et 99 sur Kristoffersen en tête de la Coupe du monde de slalom avant la dernière course entre les piquets serrés à Hafjell, chez lui en Norvège.

"Il ne pourrait y avoir de meilleur endroit pour me battre pour le globe de cristal. Lucas et moi, on a grandi ensemble en skiant à Hafjell. Donc, on a de nombreux souvenirs là-bas. Ça va être une belle bataille jusqu'à la fin", a souligné McGrath.

À défaut d'or olympique, il pourrait ainsi se consoler avec du cristal dans deux semaines, pour une lutte à quatre où une troisième place suffira à son bonheur.

