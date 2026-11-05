Shein annonce investir 500 millions d'euros en Pologne pour développer sa plateforme logistique européenne

Le géant asiatique du commerce en ligne Shein a annoncé mercredi 4 novembre investir 500 millions d'euros en Pologne en 2026 pour développer sa plateforme logistique européenne, ouverte en 2022 et qui lui permet de limiter l'impact de la taxation européenne sur les petits colis.

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Shein fait état dans un communiqué d'"une nouvelle phase d'expansion de sa plateforme logistique européenne située près de Wrocław, en Pologne", et souligne que "cet investissement vise à renforcer les capacités logistiques et de traitement des commandes de l'entreprise à travers l'Europe". Cet investissement de 500 millions d'euros en 2026 portera "à 1 milliard d'euros le montant cumulé des investissements de Shein en Pologne depuis 2022, confortant la position du pays en tant que centre stratégique des activités européennes du groupe", détaille le groupe originaire de Chine et désormais basé à Singapour. Shein annonce également la création de "plusieurs milliers d'emplois supplémentaires, portant les effectifs totaux sur le site à plus de 10.000 personnes d'ici fin 2026". "La plateforme logistique ainsi agrandie comprendra près d'un million de mètres carrés d'espaces de stockage, soit une augmentation de 25% de la superficie totale des entrepôts", souligne Shein.

AFP/VNA/CVN