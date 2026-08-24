Fast-fashion : Shein sur le point d'entrer en Bourse pour financer son expansion

La plateforme de vente de prêt-à-porter en ligne Shein a annoncé lundi 24 août qu'elle serait cotée à la Bourse à Hong Kong (Chine) à partir du 1 er septembre, une opération visant à poursuivre son expansion internationale, fulgurante et controversée.

>> Shein ouvrira son magasin au BHV à Paris

>> Shein échappe pour l'heure à une suspension mais reste sous étroite surveillance

>> France : Shein échappe à une suspension par la justice, réclamée par l'État

Photo : AFP/VNA/CVN

Cette entrée sur le marché intervient à un moment où le champion de la mode à prix cassés, confronté à une méfiance croissante des autorités occidentales et à des critiques sur son impact sur l'environnement, cherche à relancer une croissance qui s'est essoufflée.

Fondée en Chine en 2012 et désormais basée à Singapour, Shein compte mettre sur le marché 280 millions d'actions à un prix compris entre 47,60 et 49,50 dollars de Hong Kong, selon un communiqué publié à la Bourse de Hong Kong (Chine).

Cela lui permettrait de lever jusqu'à 13,86 milliards de dollars de Hong Kong (Chine) (1,5 milliard d'euros environ au taux actuel) pour une capitalisation de 210,3 milliards de dollars de Hong Kong (Chine) (environ 23 milliards d'euros).

Le prix final sera annoncé le 31 août pour un début de cotation le lendemain.

La société précise vouloir utiliser les fonds levés lors de son entrée en Bourse en majorité pour financer ses capacités technologiques et renforcer sa présence internationale.

Shein est une figure de "l'ultra fast fashion", basée sur le renouvellement rapide de collections à très petits prix, en ciblant une clientèle jeune sur les réseaux sociaux. Sa force de frappe repose sur la Chine, qui dispose d'une vaste industrie textile à bas coûts et d'un réseau logistique particulièrement performant, dans un pays où le commerce en ligne est très avancé.

Son site internet propose dans plus de 150 pays une vaste gamme de produits à des prix extrêmement bas. Il revendique 273 millions de clients (dont 23 millions en France).

"Nettement plus élevé"

La plateforme est régulièrement critiquée, notamment dans les pays développés, pour encourager une culture de la surconsommation générant déchets et pollution. Le secteur textile représente près de 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

En 2025, Shein a affiché un chiffre d'affaires de 41,8 milliards de dollars américains, livré plus d'un milliard de commandes dans le monde et dégagé un bénéfice net de 2,1 milliards de dollars.

Mais la plateforme est tombée dans le rouge début 2026 avec 99 millions de dollars de perte nette au premier trimestre.

Si elle met en avant des facteurs essentiellement comptables, elle reconnaît dans son projet d'introduction en Bourse ne pas pouvoir garantir à ses futurs actionnaires une croissance aussi rapide qu'à ses débuts.

Son chiffre d'affaires s'est affiché quasi stable sur un an au premier trimestre. La plateforme invoque une concurrence accrue de nouveaux acteurs ainsi que l'évolution de la règlementation dans les marchés où elle est présente.

En 2025, les Etats-Unis ont ainsi supprimé l'exemption de franchise douanière dont bénéficiaient les colis de faible valeur (comme ceux de Shein) à l'entrée de leur territoire. L'entreprise a affirmé lundi que cela la soumettait à un niveau "nettement plus élevé" de taxation, sans compter les droits de douane supplémentaires imposés par Donald Trump sur les produits chinois.

Shein est aussi dans le collimateur des autorités européennes. En France, elle a écopé de plusieurs amendes et le Parlement a définitivement adopté fin juin une proposition de loi visant à enrayer l'essor des plateformes de mode éphémère.

Prix en hausse ?

Face aux législations américaines et européennes, l'entreprise a dit lundi 24 août explorer "un large éventail d'options, dont une augmentation de ses prix" pour "compenser une partie des surcoûts".

Shein évoque également d'autres difficultés, comme la guerre en Iran qui a entraîné "une baisse de la demande" au Moyen-Orient, "une augmentation des frais logistiques" et "un allongement des délais de livraison".

Selon des analystes, Shein a déplacé son siège hors de Chine afin d'échapper à la vigilance accrue à l'international vis-à-vis des sociétés chinoises.

Les projets de cotation de l'entreprise à New York et à Londres avaient, selon la presse, été freinés ces dernières années par des obstacles réglementaires.

Début juillet, la plateforme avait cependant obtenu l'aval du régulateur chinois du marché pour sa demande d'introduction en Bourse à Hong Kong (Chine).

AFP/VNA/CVN