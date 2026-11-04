Iliana Iotova remporte le second tour de la présidentielle en Bulgarie

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Mme Iotova et son colistier Kiril Valchev ont remporté 57,58% des suffrages, devançant leurs rivaux, l'ex-Premier ministre par intérim Andrey Gurov et son colistier Georgi Kandev, avec 39,47% des voix. Ce second tour faisait suite à un premier tour serré le 25 octobre, dans lequel Mme Iotova l'emportait d'une courte tête avec 34,76% des voix, contre 31,95% pour M. Gurov. Aucun candidat n'avait alors atteint le seuil de 50% des suffrages nécessaire pour l'emporter dès le premier tour. Le taux de participation est resté relativement faible au cours des deux tours de ce scrutin. Environ 28% des électeurs ayant le droit de vote ont voté dimanche 1er novembre, contre environ 22,5% au premier tour. Ces deux chiffres sont très inférieurs au taux de participation de 40,5% enregistré lors de la présidentielle précédente en 2021. Mme Iotova, âgée de 62 ans, a été vice-présidente de Rumen Radev pendant la quasi-totalité de ses deux mandats, avant de lui succéder à la tête de l'État lorsqu'il a démissionné en janvier. Elle est ainsi devenue la première femme bulgare élue présidente au suffrage direct.

Xinhua/VNA/CVN