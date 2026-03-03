L'Iran n'autorisera plus aucune exportation de pétrole par le détroit d'Ormuz

>> Trump accepte de reprendre les négociations avec la nouvelle direction iranienne
>> Trump estime que l'opération contre l'Iran pourrait durer "quatre semaines ou moins"
>> Moyen-Orient : recul des Bourses européennes à l'ouverture
|Un pétrolier au large de Dubai, le 1er mars.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Ebrahim Jabbari, conseiller du commandant en chef du Corps des Gardiens de la Révolution islamique d'Iran (CGRI), a tenu ces propos lors d'un entretien avec la chaîne d'État IRIB, avertissant que les forces armées prendraient des mesures contre le passage des pétroliers dans le détroit d'Ormuz.
Il a affirmé que le détroit d'Ormuz était désormais fermé, et que les forces navales du CGRI et de l'armée iranienne incendieraient tout navire tentant de le franchir.
M. Jabbari a ajouté que les oléoducs de la région seraient également ciblés par l'Iran. "Nous n'autoriserons aucune exportation de pétrole depuis la région", a-t-il indiqué.
Les États-Unis dépendent du pétrole du Moyen-Orient, "mais ils doivent savoir qu'ils n'en recevront plus une seule goutte", a-t-il conclu.
Xinhua/VNA/CVN