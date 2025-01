Sensibiliser les jeunes à promouvoir l’identité culturelle vietnamienne

Dans le cadre des efforts pour préserver et promouvoir les valeurs culturelles vietnamiennes, le projet "Net Vietnam" (Une touche du Vietnam) a été lancé par Bumblebee Agency. Ce programme vise à connecter les jeunes générations aux trésors culturels du Vietnam, à travers des créations empreintes d’authenticité et de tradition.

Photo : VN+/CVN

Lors de la cérémonie de lancement organisée mercredi 22 janvier, les représentants du projet ont souligné leur objectif principal : rapprocher les jeunes des valeurs ancestrales et leur permettre d’explorer les 4.000 ans d’histoire et de culture glorieuses du Vietnam.

Ce projet repose sur une série de vidéos diffusées sur YouTube, où la Gen Z part à la découverte des villages artisanaux, de la gastronomie traditionnelle et des arts populaires. Ces contenus immersifs ambitionnent de renforcer la prise de conscience des jeunes quant à leur rôle dans la préservation et la promotion des traditions vietnamiennes.

Un musée vivant sur les réseaux numériques

En réponse à l’ère de la mondialisation rapide, où la Gen Z est en quête constante de nouvelles tendances, "Net Vietnam" veut prouver que cette génération ne se contente pas de préserver, mais aussi d’enrichir l’identité nationale. Grâce à des expériences immersives, de la visite de villages artisanaux en voie de disparition à la redécouverte des arts populaires, le projet crée un pont entre le passé et le présent.

À travers des centaines de vidéos produites sur une période de cinq ans, le projet se présente comme un véritable musée vivant numérique. Il documente les métiers artisanaux, les saveurs culinaires et les arts folkloriques uniques des différentes régions du Vietnam.

La première série, intitulée "La Gen Z au village", met en lumière des villages artisanaux menacés de disparition. Deux autres séries suivront : "La Gen Z et les saveurs vietnamiennes", explorant la gastronomie nationale, et "La Gen Z et le patrimoine vietnamien", mettant en avant la musique, les danses traditionnelles et le théâtre populaire.

Photo : VN+/CVN

Pour concrétiser cette ambition, le projet bénéficie du soutien de Giao Cùn, une Tiktokeuse dynamique et passionnée par l’histoire et la culture vietnamiennes. En tant qu’ambassadrice officielle de "Net Vietnam", Giao Cùn partage son amour pour le patrimoine national avec ses milliers de followers, inspirant ainsi une nouvelle génération.

Au-delà de la préservation culturelle

Outre la mise en valeur du patrimoine, le projet vise à promouvoir l’économie locale et à sensibiliser à la protection de l’environnement. Il aspire à insuffler une fierté nationale et à encourager les jeunes à intégrer les traditions vietnamiennes dans leur vie quotidienne de manière naturelle.

L’évènement de lancement a également dévoilé les résultats d’un concours de design, où des produits dérivés estampillés "Net Vietnam" seront fabriqués et diffusés, marquant une étape supplémentaire pour lier la culture traditionnelle aux jeunes générations.

Pham Thi Hanh Chi, fondatrice et directrice du projet, a exprimé sa vision : "Nous souhaitons que ce projet soit un pont qui aide les jeunes à retrouver leur fierté nationale, à comprendre les valeurs culturelles qui façonnent notre identité et à les porter avec eux dans la modernité".

Avec créativité et engagement, "Net Vietnam" s’engage à poursuivre cette mission culturelle et à propager l’amour du patrimoine vietnamien à travers toutes les générations.

NDEL/VNA/CVN