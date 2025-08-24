Le Sénégal prend des mesures contre le Mpox après un cas détecté à Dakar

Le Sénégal a annoncé samedi 23 août avoir pris des mesures pour empêcher une propagation du Mpox après un cas détecté à Dakar sur un étranger, dans un contexte d'une expansion de la maladie en Afrique de l'Ouest.

>> UNICEF : engagement à soutenir le Sénégal dans la protection des droits des enfants

>> Sénégal : 30 corps sans vie retrouvés dérivant dans une pirogue au large de Dakar

Photo : AFP/VNA/CVN





D'autres pays ouest-africains sont également touchés par le virus, tels que le Liberia, la Guinée et le Ghana avec des morts, selon les données officielles.

Le ministère sénégalais de la Santé dit avoir été informé vendredi de "la confirmation d'un cas" de Mpox lié à "un ressortissant étranger entré au Sénégal le 19 août", dans un communiqué publié samedi 23 août. Le patient a été "placé en isolement" dans un hôpital de Dakar et son état est "stable".

Le ministère a, après la confirmation de ce cas, "immédiatement mis en oeuvre l'ensemble des mesures nécessaires pour prévenir toute propagation de la maladie", sans plus de détail.

L'OMS a déclaré début juin maintenir l'alerte face à l'épidémie de Mpox, qui touche principalement l'Afrique, appelant à un "soutien international continu".

Depuis le début de 2024, plus de 37.000 cas confirmés de Mpox ont été signalés à l'OMS par 25 pays, dont 125 décès, avait alors indiqué le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Le Mpox, causé par un virus de la même famille que celui de la variole, se manifeste principalement par une forte fièvre et l'apparition de lésions cutanées, dites vésicules.

Identifiée pour la première fois en République démocratique du Congo (RDC) en 1970, la maladie est longtemps restée circonscrite à une dizaine de pays africains.

Elle a deux sous-types, clade 1 et clade 2. Le virus, longtemps endémique en Afrique centrale, a traversé les frontières en mai 2022 lorsque le clade 2 s'est propagé à travers le monde, affectant principalement les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes.

AFP/VNA/CVN