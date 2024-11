Créer un nouvel élan pour développer les relations avec le Chili et le Pérou

La vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Minh Hang a souligné l'importance au niveau bilatéral et multilatéral des visites officielles du président Luong Cuong au Chili et au Pérou, ainsi que sa participation à la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC à Lima, du 9 au 16 novembre.

Dans une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA), la vice-ministre Nguyên Minh Hang a déclaré que ce premier voyage d'affaires du président Luong Cuong dans ses nouvelles fonctions revêtait des significations particulières, tant sur le plan bilatéral que multilatéral.

Photo : VNA/CVN

Sur le plan bilatéral, cette visite contribuera à consolider l'amitié traditionnelle, à renforcer la confiance politique, à optimiser le potentiel de coopération et à promouvoir les liens entre le Vietnam et ces deux pays, ainsi qu'avec l'Amérique latine. Elle permettra également de renforcer la coordination face aux défis mondiaux.

Pour le Chili, la prochaine visite, la première d’un président vietnamien depuis 15 ans, coïncide avec le 55e anniversaire de la rencontre historique entre le Président Hô Chi Minh et le feu président chilien Salvador Allende, laquelle jeta les bases pour que le Chili devienne le premier pays d'Amérique du Sud à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam.

La visite du président Luong Cuong devra insuffler une nouvelle dynamique aux relations Vietnam - Chili, particulièrement dans les domaines présentant un fort potentiel de coopération, a-t-elle affirmé.

Concernant le Pérou, il s’agira de la première visite officielle d’un président vietnamien dans ce pays. Elle coïncide avec le 30e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays. Elle devra ainsi marquer un jalon historique, contribuant à consolider les fondements des relations politiques bilatérales, à améliorer l'efficacité de la coopération dans les domaines prometteurs, et à porter les liens bilatéraux à une nouvelle hauteur.

Par ailleurs, la participation à la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC offrira au chef de l'État vietnamien l'opportunité de rencontrer d’autres dirigeants de l'APEC, y compris des partenaires stratégiques globaux et des partenaires stratégiques, contribuant ainsi à approfondir les liens avec les autres membres de l'APEC.

Photo : VNA/CVN

Sur le plan multilatéral, la participation du président à la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC, à l'occasion du 35e anniversaire du Forum, réaffirme la contribution positive et responsable du Vietnam à la résolution des problèmes régionaux et mondiaux. Cela se manifeste notamment par la promotion du processus de connectivité économique internationale, la stimulation de la croissance régionale et la consolidation continue du rôle de l'APEC en tant que grand forum économique. En tant que pays hôte de l'APEC en 2027, le Vietnam aura également l'opportunité de promouvoir la mise en œuvre de la Vision de l'APEC pour 2040, qu'il a contribué à lancer et à élaborer avec ses membres depuis 2017.

La participation du président Luong Cuong à la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2024 et ses visites officielles au Chili et au Pérou contribueront à la mise en œuvre de la politique étrangère du Vietnam, donnant un nouvel élan au partenariat global Vietnam - Chili et à la coopération multiforme Vietnam - Pérou.

La vice-ministre Nguyên Minh Hang a déclaré que pour l'APEC 2024, le Pérou, pays hôte, met l'accent sur une croissance inclusive dans le but de garantir un accès aux programmes de coopération de l'APEC pour tous. Le thème choisi est "Autonomiser. Inclure. Croître" (Empower. Include. Grow).

Depuis sa participation à l'APEC en 1998, le Vietnam a laissé de nombreuses empreintes profondes dans la coopération de l'APEC, a déclaré Nguyên Minh Hang, soulignant que le pays est reconnu pour ses contributions positives, responsables et efficaces aux objectifs, visions de coopération de l'APEC et au renforcement de son rôle.

Photo : VNA/CVN

Selon elle, le Vietnam a organisé avec succès l'APEC 2006 et 2017. Il a occupé des postes importants au sein de l'APEC et accueillera à nouveau le Sommet en 2027. Le pays a contribué activement à maintenir la dynamique de coopération de l'APEC malgré les défis économiques mondiaux. Il a lancé et mis en œuvre près de 190 initiatives dans divers domaines, affirmant le rôle indispensable de l'APEC dans la promotion de la croissance et de la connectivité économique en Asie-Pacifique et dans le monde. Le Vietnam a aussi participé à l'élaboration de la Vision de l'APEC pour 2040.

À l’occasion de la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC, le Vietnam participera activement au 31e Sommet et aux réunions connexes, ainsi qu'au Sommet des affaires réunissant un millier d’entreprises, selon la vice-ministre.

Le président vietnamien présentera des propositions pour renforcer le rôle et la position de l'APEC dans la coopération économique internationale et répondre aux défis régionaux et mondiaux.

Il transmettra également un message sur les aspirations du Vietnam dans la nouvelle ère, ses grandes orientations de développement et d'intégration internationale, avec l'Asie-Pacifique et l'APEC comme l’une des premières priorités. Il appellera au soutien des autres membres de l'APEC et du milieu d’affaires régional pour aider le Vietnam à atteindre son objectif de devenir un pays à revenu élevé d'ici 2045.

VNA/CVN