L'ASEAN +3 continue de contribuer à la croissance économique mondiale

Le ministre indonésien des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a appelé la Conférence ASEAN +3 (ASEAN et trois partenaires : Chine, République de Corée et Japon) à continuer d'agir comme une force motrice pour la paix, la stabilité et la prospérité dans la région.