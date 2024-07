Laos

Orientations de la coopération ASEAN+1

Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Dô Hùng Viêt, chef de la délégation vietnamienne de hauts responsables de l'ASEAN (SOM), a participé aux réunions ministérielles ASEAN+1 avec l'Australie, le Canada, la Chine, le Japon, la République de Corée et les pays de l'Union européenne (UE), Inde et Nouvelle-Zélande, la Russie et le Royaume-Uni.

S'exprimant lors des conférences, Dô Hùng Viêt a salué les progrès réalisés dans les relations entre l'ASEAN et ses partenaires et a souligné la nécessité de se coordonner pour approfondir davantage les domaines de coopération existants.

La coopération dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement devrait être les piliers et les forces motrices pour promouvoir la connectivité économique et tirer efficacement parti des accords de libre-échange entre l'ASEAN et ses partenaires, a-t-il noté.

Le vice-ministre a suggéré que les pays devraient se coordonner plus étroitement pour exploiter efficacement les nouvelles tendances et les moteurs de croissance, et promouvoir la coopération dans de nouveaux domaines tels que l'application de la science, de la technologie et de l'innovation, la transformation numérique, la transformation verte et la transformation énergétique, vers le développement durable.

Dans le contexte d'évolutions complexes et imprévisibles de la situation internationale et régionale, Dô Hùng Viêt a proposé que l'ASEAN et ses partenaires continuent de promouvoir le dialogue et la consultation, de renforcer la confiance et de répondre conjointement aux défis communs par le biais de mécanismes présidés par l'ASEAN.

Dans le même temps, il a appelé les partenaires à continuer de soutenir la position commune de l'ASEAN sur la Mer Orientale, ainsi que les efforts du bloc pour faire de la Mer Orientale une zone de paix, de sécurité, de stabilité, de coopération et de développement durable.

Coopération entre l'ASEAN et ses partenaires

À l'issue des conférences, les ministres des Affaires étrangères ont approuvé des documents tels que le Plan d'action ASEAN - Australie pour la période 2025-2029 ; Déclaration conjointe ASEAN - Royaume-Uni sur le renforcement de la connectivité ; Déclaration ASEAN - Chine sur la promotion de la coopération humanitaire en matière de mines ; Déclaration commémorant le 20e anniversaire de la participation de la Russie au Traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC).

Dans le cadre des réunions ASEAN+1, Dô Hùng Viêt et le ministre des Affaires étrangères de la République de Corée, Cho Tae Yul, ont coprésidé la réunion des ministres des Affaires étrangères ASEAN - République de Corée.

Au nom de l'ASEAN, le vice-ministre a affirmé que la République de Corée est l'un des partenaires les plus importants de l'ASEAN, a apprécié son engagement à promouvoir un partenariat plus fort avec le bloc et a salué la proposition de la République de Corée d'établir un partenariat stratégique intégral avec l'ASEAN à l'occasion du 35e anniversaire des relations bilatérales en 2024.

Ouvrant la réunion, le ministre des Affaires étrangères de la République de Corée a adressé ses plus sincères condoléances à la délégation vietnamienne suite au décès du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong.

Il a apprécié les progrès dans la coopération en matière de connectivité entre l'ASEAN et la République de Corée en termes d'infrastructures, d'institutions et de personnes, contribuant à créer une base solide pour que les relations entre les deux parties continuent de se développer de manière dynamique et positive à l'avenir.

Dans le cadre du mécanisme de rotation, le Vietnam a transféré à la Thaïlande le rôle de coordinateur des relations ASEAN - République de Corée et a assumé le rôle de coordinateur des relations ASEAN - Royaume-Uni et ASEAN - Nouvelle-Zélande pour la période 2024-2027.

