Le Vietnam accueillera la 27e réunion des directeurs généraux des départements de l'immigration

La 27 e réunion des directeurs généraux des départements de l'immigration et des chefs des divisions des affaires consulaires des ministères des Affaires étrangères de l'ASEAN et réunions connexes, auront lieu du 12 au 16 août dans la ville de Nha Trang, province de Khanh Hoà (Centre).

C’est ce qu’a annoncé le ministère vietnamien de la Police lors d’une conférence de presse tenue le 6 août à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

La DGICM 27 aura lieu les 14 et 15 août pour partager des expériences, proposer de nouvelles mesures pour améliorer l’efficacité de la gestion des entrées, des sorties et des affaires consulaires, ainsi que pour discuter de la mise en œuvre des initiatives et mécanismes de coopération.

En outre, le 7e Forum des chefs des principaux points de contrôle de l'immigration de l'ASEAN (ASEAN Heads of Major Immigration Checkpoints Forum – AMICF 7), qui se déroulera le 13 août, permettra de partager des expériences et d'avancer des mesures pour améliorer l’efficacité de la gestion des postes frontaliers.

Le même jour, le 19e Forum de l'ASEAN sur le renseignement en matière d'immigration (ASEAN Immigration Intelligence Forum-AIIF 19) discutera de mécanismes et mesures pour partager des informations sur l’immigration au sein de l'ASEAN. Les participants travailleront également sur le plan d'action concernant la mise en œuvre du protocole sur le partage d'informations sur l'immigration (IDSP).

Toujours le 13 août, la 3e réunion des chefs des unités spécialisées sur la traite d’êtres humains (Heads of Specialist Unit on People Smuggling – HSU 3) abordera des tendances et défis liés à la criminalité liée à la traite d’êtres humains dans la région et des efforts visant à résoudre efficacement ce problème.

La 19e Consultation DGICM-Australie et la 3e Consultation DGICM+3 (la Chine, le Japon, la République de Corée) auront lieu le 15 août.

VNA/CVN