Les empreintes sur l'ASEAN connectée et autonome

La 57 e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (AMM 57) et les conférences connexes tenues à Vientiane, au Laos ont laissé de nombreuses empreintes sur une ASEAN connectée et autonome. Les pays apprécient le rôle de locomotive de la présidence du Laos et soutiennent l'orientation et les priorités de l'ASEAN en 2024. C’est ce qu’a déclaré le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères (AE), Dô Hùng Viêt et chef de SOM de l'ASEAN du Vietnam dans une interview accordée à la presse après la fin des conférences.

Dô Hùng Viêt a précisé que la connectivité se reflétait clairement dans chaque activité. Les pays ont mis en exergue la solidarité et la confiance comme conditions préalables au succès de l'ASEAN.

En particulier, lors de ces conférences, les pays ont témoigné leur affection sincère pour le Vietnam lors que les hauts dirigeants des pays de l'ASEAN avaient publié un message de condoléances suite au décès du secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong.

Dans les relations entre l'ASEAN et ses partenaires, la connectivité se manifeste à travers les efforts visant à élargir la coopération dans des domaines tels que l'économie numérique, la transformation verte, l’autonomie de la chaîne d'approvisionnement, ainsi qu'à renforcer la connectivité régionale en termes d'infrastructures, d'institutions et d'homme.

Dans ce sens, de nombreux documents et initiatives ont été promus à ces conférences telles que la Déclaration des ministres des AE ASEAN-Royaume-Uni sur le renforcement de la connectivité, le Fonds ASEAN-Inde pour l'avenir numérique...

Les conférences ont montré également les efforts visant à promouvoir la connectivité et une portée plus large de l’ASEAN. Les principes et les normes de conduite de l'ASEAN ont continué d'être promus, affirmant le rôle et les contributions de l'ASEAN tant dans la région que dans le monde.

Le Forum sur l'avenir de l'ASEAN 2024, organisé par le Vietnam en avril 2024, a été très apprécié par les pays, contribuant non seulement aux efforts visant à renforcer la connectivité régionale, mais aussi au Sommet de l'avenir des Nations unies (ONU) prévu en septembre prochain, connectant les préoccupations régionales communes aux préoccupations mondiales communes.

Concernant l’autonomie, les pays ont souligné l’importance stratégique de l’amélioration de l’autonomie dans le contexte complexe et imprévisible actuel. Il s’agit de la concurrence stratégique croissante entre les grands pays, des évolutions compliquées dans de nombreux endroits, l’émergence de nombreux problèmes mondiaux ainsi que de nombreuses nouvelles technologies, avec des impacts multidimensionnels sur les régions, les pays et la vie des gens.

Selon le vice-ministre Dô Hùng Viêt, "l'autonomie" est aussi la capacité de l'ASEAN de surmonter toutes les fluctuations de l’époque pour répondre de manière proactive aux défis, d'être prête à recevoir des opportunités et de faire preuve de courage face aux défis. Ainsi, c'est avec cette signification importante que "l'autonomie" et la "connectivité" seront exprimées tout au long des stratégies de coopération visant à mettre en œuvre la Vision de la Communauté de l'ASEAN pour 2045, a-t-il souligné.

Concernant les contributions de la délégation vietnamienne à ces conférences, Do Hung Viet a déclaré que le Vietnam soutenait le Laos dans sa prise en charge de la présidence de l'ASEAN en 2024. Dans cet esprit, la délégation vietnamienne a participé aux conférences de 2024 de manière proactive et responsable pour contribuer au travail commun.Il s’agit de consolider le processus de construction de la communauté de l'ASEAN, achever à terme les plans directeurs 2025 et orienter vers des stratégies de coopération jusqu'en 2045 et œuvrer avec les pays et partenaires de l'ASEAN pour réviser et orienter les relations et façonner l'orientation de l'ASEAN dans le contexte de la situation actuelle instable et incertaine.

À cette occasion, la délégation vietnamienne a eu des rencontres bilatérales avec de nombreux pays pour discuter de questions d'intérêt commun et promouvoir la coopération dans de nombreux domaines.

VNA/CVN