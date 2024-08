Les investisseurs étrangers devraient se concentrer davantage sur l'ASEAN

Les investissements directs étrangers (IDE) dans l'ASEAN, notamment en Thaïlande, augmenteront grâce à la tendance mondiale à la délocalisation des bases de fabrication dans un contexte de tensions commerciales accrues entre les États-Unis et la Chine, selon CIMB Thai (CIMBT).

Photo : VNA/CVN

Wut Thanittiraporn, responsable des services bancaires aux entreprises et aux transactions de la banque thaïlandaise, a déclaré qu'avec le changement mondial dans le secteur manufacturier, les pays de l'ASEAN sont devenus des destinations de choix pour les investissements étrangers directs et indirects.

Il a noté que CIMBT, en tant que réseau régional d'institutions financières, s'engage activement auprès de plusieurs grandes entreprises intéressées par l'investissement en Thaïlande.

Les clients d'entreprise, y compris les entreprises locales, régionales et internationales, collaborent généralement avec le groupe CIMB basé en Malaisie pour leur expansion commerciale régionale, englobant à la fois les investissements directs et indirects.

Wut Thanittiraporn a souligné que la tendance à la délocalisation de la production et le fort potentiel de croissance des économies de l'ASEAN devraient créer des opportunités importantes pour les investissements sortants et entrants dans toute la région.

Photo : VNA/CVN

En Thaïlande, les industries potentielles comprennent le tourisme, les soins de santé, la logistique et les centres de données. Les entreprises étrangères et les grandes entreprises thaïlandaises voient des opportunités de fusions et d'acquisitions sur les marchés régionaux, l'investissement de portefeuille étant une stratégie clé pour les entreprises locales à la recherche de retours sur investissement sur les marchés étrangers.

Malgré une croissance du PIB de la Thaïlande inférieure à celle de ses pairs régionaux, le pays reste attrayant pour les IDE car les investisseurs étrangers utilisent la Thaïlande comme base de production pour les réexportations, a déclaré Wut.

Selon le Centre de recherche CIMBT, les IDE mondiaux ont diminué à 1,3 billion d'USD en 2023, ce qui représente une baisse de 2% par rapport à l'année précédente en raison du ralentissement économique mondial et de l'augmentation des tensions géopolitiques. Cependant, les IDE canalisés vers l'ASEAN ont augmenté à 226 milliards d'USD, en hausse de 1% par rapport à l'année précédente.

Depuis le début de l'année, Singapour se classe au premier rang des pays de l'ASEAN en termes d'attraction des IDE, suivi de l'Indonésie, du Vietnam, de la Malaisie, des Philippines et de la Thaïlande. Cela indique un déplacement continu des bases de production vers les pays de la région.

VNA/CVN