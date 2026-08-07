Le Vietnam accélère dans la course aux centres de données

Alors que sa capacité reste inférieure à 10% de celle de la Malaisie ou de la Thaïlande, le Vietnam accélère son entrée dans la course aux centres de données et attire un nombre croissant d’investisseurs.

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Fin avril, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a délivré des certificats d’investissement à quatre projets de haute technologie d’une valeur totale de plus de 1,23 milliard de dollars. Parmi eux, deux projets de centres de données représentent plus de 80% de ce montant, soit près d’un milliard de dollars.

Photo : VNA/CVN

Starmason investira 480,26 millions de dollars dans un complexe de centres de données hyperscale d’une capacité de 60 MW de charge informatique (IT Load), destiné à répondre aux besoins de l’intelligence artificielle (IA) et du cloud computing.

Un consortium de trois investisseurs singapouriens, Evolution, Hathor et Frontier, investira pour sa part 508,78 millions de dollars dans la construction du centre de données Evolution DC VN HCMC. D’une capacité prévue de 52 MW de charge informatique, le projet répondra à la norme Uptime Tier III+ et vise à terme le niveau Tier IV.

Selon un rapport actualisé de Cushman & Wakefield, les investissements internationaux dans les infrastructures numériques au Vietnam ont sensiblement augmenté au premier semestre 2026. À Hô Chi Minh-Ville, les capacités futures annoncées durant cette période atteignent 68 MW.

Le rapport souligne notamment un accord-cadre d’un milliard de dollars entre le groupe émirati G42, FPT Corporation et Viet Thai Group, ainsi qu’une proposition de projet de centre de données hyperscale dédié à l’IA, d’une valeur de deux milliards de dollars. Le rapport indique que le Vietnam suscite un intérêt croissant de la part des opérateurs de centres de données hyperscale, du cloud computing et de l’IA.

Le marché vietnamien des centres de données reste toutefois de taille modeste. Classé par Cushman & Wakefield parmi les marchés secondaires encore à un stade précoce de développement, il concentre l’essentiel de son offre à Hô Chi Minh-Ville, où 14 centres exploités par neuf fournisseurs totalisent une capacité opérationnelle de 33 MW.

Selon Cushman & Wakefield, les réformes réglementaires ayant levé les restrictions sur la participation étrangère depuis 2024 ont renforcé la confiance des investisseurs dans le Vietnam en tant que destination pour les investissements dans les centres hyperscale, le cloud computing et les infrastructures d’IA.

L’écosystème et les infrastructures contribuent également à ouvrir la voie aux investissements dans les centres de données. La Résolution 57 du Bureau politique fixe l’objectif de placer, d’ici à 2030, le Vietnam parmi les trois premiers pays d’Asie du Sud-Est en matière de recherche et développement dans l’IA, d’en faire un pôle de développement pour certains secteurs et domaines avantageux de l’industrie des technologies numériques et de porter l’économie numérique à au moins 30 % du PIB.

À la mi-avril, la Société financière internationale (IFC) a annoncé un projet d’investissement pouvant atteindre trois milliards de dollars au Vietnam afin de soutenir plusieurs secteurs stratégiques, dont les infrastructures numériques.

Le câble sous-marin MVISTA, reliant la Malaisie, le Vietnam, Singapour et la Thaïlande, est entré dans sa phase de déploiement et de commercialisation. Cette liaison crée un nouveau corridor de connexion entre le Vietnam et Singapour, Johor ainsi que les principaux pôles de centres de données en Thaïlande, renforçant ainsi l’attractivité du Vietnam pour les projets hyperscale et les infrastructures d’IA.

Photo : VNA/CVN

À l’échelle régionale, le Vietnam reste néanmoins un nouvel entrant. L’Asie du Sud-Est représente environ 50% de la capacité totale des centres de données actuellement en construction en Asie-Pacifique.

La Malaisie arrive en tête avec 1.039 MW en construction, suivie de la Thaïlande avec 859 MW. À Johor, en Malaisie, la capacité en construction a presque doublé pour atteindre 602 MW au premier semestre. À Bangkok, elle a bondi de 148%, soit l’une des progressions les plus rapides en Asie-Pacifique.

Andrew Green, responsable des centres de données pour l’Asie-Pacifique chez Cushman & Wakefield, estime que le défi croissant consiste à garantir les infrastructures électriques nécessaires pour répondre à la prochaine génération de charges de travail liées à l’IA.

Selon lui, la prochaine vague de croissance sera portée par les marchés capables de trouver un équilibre entre taille, accès à l’électricité et disponibilité des infrastructures à long terme.

Andrew Green estime que, si les pôles traditionnels continuaient de jouer un rôle important dans l’économie numérique, de plus en plus de marchés émergents devenaient des destinations attractives pour les futurs investissements dans les centres de données.

VNA/CVN