Le Top 50 des entreprises publiques les plus prestigieuses et performantes dévoilé

Le 6 août à Hanoï, la société Vietnam Report et le journal VietNamNet ont organisé la cérémonie de proclamation du Top 50 des entreprises publiques les plus prestigieuses et performantes (VIX50), ainsi que du Top 10 et du Top 5 des leaders des secteurs des finances, de la banque, de l'assurance et de la technologie en 2026.

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Photo : TTTCTT/CVN

Les dix premières entités du classement VIX50 2026 incluent : la Banque commerciale par actions de développement de Hô Chi Minh-Ville, la Banque commerciale par actions de l'industrie et du commerce du Vietnam, la Banque commerciale par actions Loc Phat Vietnam, le Groupe FPT, la Banque commerciale par actions de l'armée, la société Vinhomes, la Banque commerciale par actions de la prospérité du Vietnam, la Banque commerciale par actions du commerce extérieur du Vietnam, la compagnie aérienne Vietjet et la Banque commerciale par actions Saigon - Hanoï.

Vu Dang Vinh, directeur général de Vietnam Report, a souligné qu’au premier semestre 2026, malgré les tensions géopolitiques mondiales et les pressions inflationnistes, l'économie vietnamienne maintient une croissance positive. La stabilité macroéconomique et la reprise des exportations offrent des opportunités d'expansion, bien que l'environnement des affaires exige désormais une plus grande capacité d'adaptation, d'innovation et un développement durable.

Pour sa sixième édition consécutive, le classement VIX50 confirme son statut de référence majeure pour les investisseurs et les institutions financières, reflétant fidèlement la capacité opérationnelle globale des sociétés publiques.

Sur le marché boursier, au premier semestre de cette année, la bourse vietnamienne a maintenu une tendance de croissance positive, mais la différenciation entre les groupes industriels et les entreprises est devenue de plus en plus claire. Les capitaux s'orientent préférentiellement vers les grandes capitalisations, notamment bancaires et immobilières.

Selon Vietnam Report, 68,4% des entreprises et investisseurs prévoient une tendance haussière couplée à une différenciation accrue. Dès lors, l'efficacité de la gestion, la qualité des actifs, la capacité d'innovation et le prestige de la marque deviennent des vecteurs essentiels de durabilité des entreprises.

Les lauréats du VIX50 ne se distinguent pas uniquement par leurs résultats financiers stables, mais par leur transparence et leur rôle de pionniers dans l’innovation. Ils forment le moteur de l'amélioration du marché des capitaux et de la compétitivité nationale.

En complément, les classements sectoriels publiés depuis 2012 récompensent les piliers de l'économie, notamment les banques, les assureurs et les technologies de 2026 qui intensifient leur numérisation et l'usage de l'intelligence artificielle pour répondre aux besoins du marché.

Après vingt ans de recherche (2007-2027), les palmarès de Vietnam Report promeuvent l'esprit de réforme et la croissance durable.

A cette occasion, le rapport bilingue "Vietnam CEO Insight 2026", intitulé "Cycle de différenciation : redéfinir les règles de la concurrence", a été dévoilé. Le rapport offre une analyse multidimensionnelle des tendances du marché, de l'évolution des règles de la concurrence ainsi que de plusieurs stratégies permettant aux entreprises de se démarquer. Il vise ainsi à encourager les dirigeants à adopter une vision pionnière afin de tirer parti des nouvelles dynamiques pour dépasser les limites traditionnelles.

VNA/CVN