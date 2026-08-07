La Pologne renforce la promotion de ses produits alimentaires au Vietnam

L’ambassade de Pologne au Vietnam, le Centre de promotion de la Chambre de commerce polonaise et l’Association des entreprises polonaises ont présenté, le 6 août à Hô Chi Minh-Ville, la campagne de communication et de promotion "Taste Europe", tout en organisant un programme de mise en relation entre entreprises.

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"Taste Europe" est une campagne destinée à promouvoir une sélection de produits agricoles et alimentaires originaires de l’Union européenne (UE), notamment les viandes bovine et porcine fraîches, réfrigérées ou congelées, ainsi que les pommes fraîches, les jus de pomme et les pommes séchées…

Photo : My Phuong/VNA/CVN

Bozena Wroblewska, présidente du Centre de promotion de la Chambre de commerce polonaise, a indiqué que la campagne présentait les processus européens de production, de transformation, de contrôle et de distribution des produits alimentaires, en mettant notamment l’accent sur l’hygiène alimentaire, la qualité des produits, leur traçabilité et la transparence de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. Elle montre également comment ces produits peuvent être utilisés dans le commerce de détail, la restauration et la préparation de plats quotidiens, y compris de plats adaptés aux goûts et aux traditions culinaires des consommateurs vietnamiens.

Selon Bozena Wroblewska, l’un des autres objectifs importants de la campagne est de promouvoir le dialogue et la coopération entre les représentants du secteur agroalimentaire européen et les entreprises et organisations vietnamiennes du secteur alimentaire. La campagne offre ainsi aux parties l’occasion d’échanger des informations sur les besoins du marché, les réseaux de distribution et les possibilités de coopération commerciale.

Concernant le soutien aux entreprises, Henryk Smolarz, directeur général du Centre national de soutien à l’agriculture de Pologne, a indiqué que son institution assurait la promotion des produits agricoles et alimentaires polonais à l’étranger à travers des foires et des expositions. Elle organise également des délégations d’entreprises polonaises dans différents pays afin de rechercher des opportunités d’exportation et d’explorer des marchés potentiels.

Joanna Skoczek, ambassadrice de Pologne au Vietnam, a estimé que la présence des entreprises polonaises au Vietnam visait non seulement à promouvoir leurs produits, mais aussi à étudier le marché et à élargir leur coopération commerciale. Elle témoigne également du vif intérêt des producteurs polonais pour le potentiel d’exportation de leurs produits vers le Vietnam, alors que l’industrie alimentaire polonaise figure parmi les plus importantes de l’Union européenne et du monde.

L’Asie du Sud-Est constitue actuellement un marché important pour la Pologne, le Vietnam s’imposant comme une destination notable où une grande diversité de produits polonais est déjà présente. Les entreprises polonaises poursuivent leurs efforts pour faire connaître davantage de produits aux consommateurs vietnamiens.

Photo : VNA/CVN

La présence régulière de délégations d’entreprises polonaises au salon international Vietfood & Beverage – ProPack Vietnam depuis plusieurs années témoigne de l’intérêt croissant des entreprises européennes pour le marché vietnamien et confirme le rôle de cet événement comme passerelle efficace pour la promotion des échanges entre les entreprises vietnamiennes et polonaises. Pour la cinquième année consécutive, la campagne "Taste Europe" a choisi ce salon pour promouvoir ses produits et développer les relations commerciales au Vietnam.

Du côté vietnamien, Bùi Thi Ninh, vice-directrice de la branche de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville (VCCI-HCM), a rappelé que 2026 marquait le 76e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Pologne et que l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA) continuait d’offrir un cadre favorable aux entreprises.

Les deux économies sont fortement complémentaires : la Pologne est l’un des principaux pôles européens de production et de transformation alimentaires, tandis que le Vietnam constitue un marché de consommation dynamique et une porte d’accès à l’ASEAN.

La VCCI-HCM s’est engagée à servir de passerelle et à accompagner les entreprises vietnamiennes et polonaises dans la promotion du commerce et de l’investissement, afin de tirer efficacement parti des opportunités offertes par l’EVFTA.

VNA/CVN