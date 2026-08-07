Air Premia reprendra ses vols entre Incheon et Hô Chi Minh-Ville en novembre

La Compagnie aérienne sud-coréenne Air Premia a annoncé, le 7 août, la reprise de sa liaison régulière entre Incheon et Hô Chi Minh-Ville à compter du 5 novembre, après plus de trois ans d'interruption, depuis septembre 2023.

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Adoptant un modèle hybride qui combine les services d'une compagnie traditionnelle avec les tarifs compétitifs d'un transporteur à bas coût, Air Premia exploitera cette ligne à raison de cinq vols par semaine, les lundis, mercredis, jeudis, samedis et dimanches.

Photo : Air Premia/CVN

Les vols quitteront l’aéroport international d’Incheon à 18h40 (16h40, heure du Vietnam) pour atterrir à l’aéroport international de Tân Son Nhât à 23h00, heure locale. Dans le sens inverse, les appareils décolleront de Hô Chi Minh-Ville à 0h30 les lundis, mardis, jeudis, vendredis et dimanches, avec une arrivée à Incheon prévue à 07h40, heure locale.

Selon la compagnie, Hô Chi Minh-Ville est le principal centre économique et commercial du Vietnam, où la demande de déplacements professionnels demeure particulièrement soutenue. La métropole figure également parmi les destinations touristiques les plus prisées du pays, grâce à son riche patrimoine culturel, sa gastronomie et la diversité de ses attractions.

La reprise de cette liaison s'inscrit dans la stratégie d'Air Premia visant à développer son réseau de correspondances entre le Vietnam et les États-Unis via l'aéroport international d'Incheon. La compagnie entend également renforcer sa compétitivité sur les marchés du transport de passagers et du fret, en s'appuyant sur la forte demande de transport aérien à Hô Chi Minh-Ville.

La compagnie a précisé que les billets seront mis en vente à partir de 10 heures le 10 août sur son site internet officiel. À l’occasion de la réouverture de la ligne, une offre promotionnelle accordant une réduction pouvant atteindre 15% sur l’ensemble des classes tarifaires sera proposée jusqu’au 17 août.

Cette reprise intervient dans un contexte de croissance soutenue des déplacements entre la République de Corée et le Vietnam, portée par le dynamisme des flux touristiques, des voyages d'affaires et du trafic de passagers en correspondance vers l'Amérique du Nord.

À travers le rétablissement de cette desserte, Air Premia entend renforcer sa présence sur le marché vietnamien tout en consolidant le rôle de l'aéroport international d'Incheon comme l'un des principaux hubs de correspondance de la région Asie-Pacifique.

VNA/CVN