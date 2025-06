Deux premiers complexes porcins de grande hauteur en gestation

La compagnie par actions d’agriculture BAF Vietnam vient de soumettre au ministère de l'Agriculture et de l'Environnement un projet de construction de deux complexes porcins intelligents de six étages.

Le premier projet, situé dans le district de Tân Châu, province de Tây Ninh (Sud), comptera 64.000 truies reproductrices et produira 1,6 million de porcs commerciaux par an, et le second, situé dans le district de Dông Phu, province de Binh Phuoc (Sud), comptera 20.000 truies et produira 500.000 porcs commerciaux par an.

Ces deux projets, réalisés par BAF Vietnam en coopération stratégique avec le groupe Muyuan (le plus grand élevage porcin de Chine), intégreront des technologies modernes de gestion, de traitement des déchets, de filtration de l'air, de désodorisation et de protection de l'environnement.

