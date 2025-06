Quang Ninh renforce sa coopération avec des partenaires belges pour un développement vert durable

La province de Quang Ninh (Nord), en collaboration avec l'ambassade du Vietnam en Belgique, a organisé le 6 juin à Bruxelles un forum de promotion des investissements, du commerce et du tourisme, placé sous le thème : "Quang Ninh - Coopération pour un développement vert et durable".

Cet événement s'inscrivait dans le cadre du 5e anniversaire de la mise en œuvre de l'Accord de libre-échange Vietnam - UE (EVFTA) et du 35e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'UE, soulignant les efforts constants du Vietnam en général, et de Quang Ninh en particulier, pour renforcer les liens avec le monde.

S'exprimant lors du forum, l'ambassadeur du Vietnam en Belgique, Nguyên Van Thao, a chaleureusement salué l'initiative de la province de Quang Ninh. Il a qualifié cette démarche de stratégique dans un contexte où le Vietnam s'intègre de plus en plus profondément à l'économie mondiale. L'ambassadeur a également exprimé sa ferme volonté de soutenir activement les localités vietnamiennes, et plus particulièrement Quang Ninh, dans le renforcement de leurs liens avec les partenaires européens.

Selon l'ambassadeur, Quang Ninh possède des atouts majeurs : la renommée mondiale de la baie de Ha Long, une infrastructure portuaire moderne, une stratégie de développement durable et un climat propice aux investissements. Ces caractéristiques correspondent parfaitement aux domaines d'expertise de la Belgique, notamment les énergies renouvelables, les ports intelligents et la logistique, ouvrant la voie à des collaborations fructueuses.

L'ambassadeur a estimé que la coopération entre Quang Ninh et les principales régions économiques belges - la Flandre, la Wallonie et Bruxelles - pourrait être portée à un niveau supérieur dans un avenir proche.

Destination prometteuse

De son côté, Andries Gryffroy, premier vice-président du Sénat belge et président de l'Alliance Belgique - Vietnam, a qualifié Quang Ninh de partenaire stratégique dans les domaines où la Belgique détient des avantages compétitifs, de l'énergie propre à la transformation agricole, en passant par la logistique et les villes intelligentes.

L'ambassadeur Nguyên Van Thao a souligné que, dans le contexte favorable de l'Accord de libre-échange UE - Vietnam (EVFTA), la province de Quang Ninh se positionne clairement comme une destination prometteuse pour les investisseurs européens.

Piet Demunter, directeur des opérations par intérim de Flanders Investment & Trade (FIT), a salué la coopération substantielle entre la Flandre et Quang Ninh. Il a mis en avant le rôle clé d'investisseurs belges tels que Deep C et le port d'Anvers-Bruges, qui collaborent activement avec la province sur des projets axés sur les technologies vertes et la logistique intelligente.

De son côté, Koen Soenens, directeur commercial de Deep C Vietnam, a exprimé sa ferme conviction quant au potentiel de Quang Ninh. Fort de deux zones industrielles déjà opérationnelles et de plus de 3 milliards de dollars d'investissements directs étrangers (IDE), Deep C a annoncé son intention de continuer à étendre ses investissements dans la province.

Le forum de Bruxelles a dépassé le simple cadre de la promotion des investissements. Il s'est imposé comme une affirmation claire de l'ambition de Quang Ninh, une province résolument dynamique, innovante et déterminée dans son parcours d'ouverture et d'intégration sur la scène mondiale.

