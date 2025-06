Crevettes vietnamiennes

Selon les données fournies par l’Association vietnamienne des producteurs et exportateurs de produits aquatiques (VASEP), la société Thong Thuan (y compris sa filiale de Cam Ranh) a obtenu un taux de dumping de 0%, ce qui signifie qu'aucun droit n'est provisoirement imposé sur ses exportations.

Photo : VNA/CVN

En revanche, la Société par actions de produits aquatiques de Sóc Trăng (STAPIMEX) est confrontée à un taux provisoire de 35,29%, un niveau jugé exceptionnellement élevé. Ce même taux s'applique à 22 autres entreprises vietnamiennes, même si elles remplissent les conditions pour bénéficier d'un traitement individuel. Contrairement à la pratique habituelle, ces sociétés ne se voient pas appliquer un taux moyen pondéré basé sur les deux entreprises examinées de manière obligatoire.

La VASEP et les entreprises affectées ont exprimé leur surprise et leur profonde préoccupation face à un taux de dumping jugé "anormalement élevé". C'est un choc pour le secteur, car en près de deux décennies de participation aux examens antidumping sur les crevettes vietnamiennes aux États-Unis, un tel niveau de taxation provisoire à deux chiffres n'avait jamais été observé.

Ce n'est pas la première fois que des erreurs de calcul sont soulevées. Lors du 12e réexamen, la société FIMEX avait initialement été frappée d'un taux de 25,76%, qui fut heureusement corrigé à 4,58% après la découverte d'erreurs. Ce précédent donne un espoir de rectification pour les entreprises actuellement concernées.

La VASEP soupçonne en effet une erreur dans les calculs du DOC. STAPIMEX, confiante dans la rigueur de sa documentation et la fiabilité de ses registres, s'apprête à fournir des données complémentaires pour prouver l'absence de dumping sur le marché américain.

Bien que préliminaires et non encore en vigueur (la décision finale est attendue pour décembre 2025), ces résultats ont déjà suscité l'inquiétude des importateurs américains. Ces incertitudes risquent de perturber les commandes et d'affecter l'ensemble de la chaîne de production, y compris les éleveurs de crevettes au Vietnam.

Dans un contexte international déjà tendu, marqué par le retour des droits de douane élevés initiés par l'administration Trump contre plusieurs pays, dont le Vietnam, ces résultats provisoires aggravent les difficultés du secteur vietnamien de la crevette à maintenir sa part sur le marché américain.

La VASEP a indiqué qu’elle demanderait, dans les plus brefs délais, au DOC de revoir ses calculs, en appelant à une réévaluation objective, équitable et conforme aux pratiques appliquées lors des précédents examens, dans le but de défendre les intérêts légitimes des entreprises vietnamiennes et de préserver la stabilité du commerce bilatéral des produits aquatiques.

VNA/CVN