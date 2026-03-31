Séisme de magnitude 7,3 au large du Vanuatu

Un séisme de magnitude 7,3 s'est produit le 30 mars au large des côtes du Vanuatu, a annoncé l'institut géologique américain USGS, référence mondiale en matière de sismologie.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le séisme a eu lieu à environ 35 km au nord-est de Luganville, la deuxième plus grande ville de cet État insulaire du Pacifique, selon l'USGS, qui a revu à la hausse la magnitude initialement estimée à 7,2.

Il n'y a aucun risque de tsunami, selon le Centre d'alerte aux tsunamis dans le Pacifique.

Les séismes sont fréquents au Vanuatu, archipel de 320.000 habitants proche du niveau de la mer, planté sur la "ceinture de feu du Pacifique", zone d'intense activité tectonique.

Le 17 décembre 2024, un fort tremblement de terre de magnitude 7,3 avait secoué le Vanuatu, détruisant des routes et des bâtiments de Port-Vila, la capitale, et tuant au moins 14 personnes.

AFP/VNA/CVN