Singapour saisit une quantité record d’écailles de pangolin

Les autorités singapouriennes ont saisi plus de 830 kg d’écailles de pangolin asiatique en transit sur leur territoire, ce qui constitue la plus importante saisie de ce type jamais réalisée dans la cité-État.

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Photo : Conseil des parcs nationaux/CVN

Des trafiquants avaient dissimulé la cargaison maritime, transportée par camion d’Indonésie vers le Cambodge, sous l’appellation de peaux de poisson séchées. La cargaison a été interceptée par les agents de l’Autorité de l’immigration et des points de contrôle (ICA) à Jurong le 29 décembre 2025, après que les systèmes de détection et les analystes d’images ont relevé des anomalies. On estime qu’elle provient de plus de 2.200 animaux.

Le Conseil national des parcs (NParks) a confirmé, après analyse génétique, que les écailles provenaient de l’espèce Manis javanica, communément appelée pangolin de Sunda. Cette espèce en danger critique d’extinction est originaire d’Asie du Sud-Est, notamment de Singapour.

Lors du Symposium régional des jeunes à l’occasion de la Journée mondiale de la vie sauvage, qui s’est tenu à la BCA Academy de Braddell le 28 mars, le ministre d’État au Développement national, Alvin Tan, a fait cette annonce. Il a déclaré que ce cas illustre l’approche globale du gouvernement singapourien visant à détecter et à démanteler les réseaux de trafic d’espèces sauvages.

À cette fin, il a annoncé la publication d’un guide destiné au secteur du transport maritime afin d’identifier le trafic d’espèces sauvages. Destiné aux transporteurs, aux expéditeurs et aux transitaires, ce guide met en lumière les signes d’alerte courants, tels que les incohérences dans les documents, la valeur, le poids et l’apparence de la cargaison. Il contient également des outils permettant d’identifier les espèces faisant l’objet de trafic et inscrites à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES).

En vertu de la loi sur les espèces menacées (importation et exportation), l’importation à Singapour d’espèces inscrites à la CITES sans permis valide est passible d’une amende pouvant atteindre 200.000 dollars par spécimen, d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à huit ans, ou des deux.

VNA/CVN