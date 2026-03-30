L’Indonésie réduit son programme de repas gratuits pour économiser 2,3 milliards de dollars

Le gouvernement indonésien met en œuvre ses premières mesures de rigueur budgétaire afin de faire face aux pressions inflationnistes liées aux tensions au Moyen-Orient, avec notamment un projet de réduction du vaste programme de repas gratuits.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Nanik Sudaryati Deyang, directrice adjointe de l’Agence nationale de nutrition, a indiqué que les repas seront distribués cinq jours par semaine au lieu de six à compter du 31 mars, permettant d’économiser environ 40.000 milliards de roupies (2,3 milliards de dollars). Cette décision intervient alors que la hausse des prix mondiaux du pétrole pèse sur l’économie de la première puissance d’Asie du Sud-Est.

Malgré cette réduction, la distribution restera assurée six jours par semaine dans les zones reculées ou à forte prévalence de malnutrition. Le directeur de l’agence, Dadan Hindayana, a qualifié ce maintien de "choix stratégique" afin de garantir un apport nutritionnel quotidien aux enfants exposés à un risque élevé de retard de croissance. Le programme bénéficie actuellement à quelque 61 millions de personnes, principalement des enfants, des femmes enceintes et allaitantes.

Par ailleurs, le porte-parole du président Prabowo Subianto a indiqué que Jakarta envisage de mobiliser jusqu’à 80.000 milliards de roupies pour atténuer l’impact des chocs extérieurs, sans en préciser les modalités. Bien que le chef de l’État ait auparavant assuré que ce programme - doté d’un budget de 335.000 milliards de roupies cette année - ne serait pas affecté, la pression des coûts énergétiques contraint désormais le gouvernement à des ajustements. Une autre mesure à l’étude consisterait à autoriser le télétravail un jour par semaine afin de réduire la consommation de carburant.

VNA/CVN