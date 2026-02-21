Six séismes secouent le Centre en une seule journée sans faire de dégâts

Six séismes ont été ressentis samedi 21 février dans la commune de Mang But, province de Quang Ngai (Centre), à une profondeur focale d’environ 8,1 km. La secousse la plus forte a atteint une magnitude de 4,0, tandis que les autres se situaient entre 2,6 et 3,8 sur l’échelle de Richter.

Six séismes consécutifs ont été enregistrés samedi 21 février dans la commune de Mang But, province de Quang Ngai (Centre), selon le Centre d’information sur les tremblements de terre et d’alerte aux tsunamis de l’Institut de géophysique, relevant de l’Académie des sciences et technologies du Vietnam.

La secousse la plus forte a atteint une magnitude de 4,0, tandis que les autres se situaient entre 2,6 et 3,8 sur l’échelle de Richter. Les six séismes se sont produits à une profondeur focale d’environ 8,1 km.

Les autorités ont classé ces événements au niveau de risque 0, ce qui signifie qu’ils ne présentent aucun risque de catastrophe naturelle et n’ont causé aucun dégât signalé.

Le Centre d’information sur les tremblements de terre et d’alerte aux tsunamis a indiqué continuer d’observer l’évolution de l’activité sismique dans la région et qu’il communiquera des mises à jour si nécessaire.

La province de Quang Ngai a connu une activité sismique intermittente de faible à modérée au cours de la dernière décennie. Bien que le Vietnam ne soit pas situé le long d’une importante limite de plaques tectoniques, certaines zones intérieures présentent des systèmes de failles mineures susceptibles de générer de petits séismes.

De plus, des experts ont noté qu’une partie de l’activité sismique dans le Centre du Vietnam pourrait être associée à la sismicité induite par les réservoirs, un phénomène dans lequel les fluctuations du niveau d’eau dans les grands réservoirs hydroélectriques peuvent modifier les conditions de pression souterraine et déclencher de légères secousses.

Des essaims sismiques ont déjà été observés à proximité des centrales hydroélectriques du Centre du Vietnam, notamment dans les régions limitrophes de Quang Ngai et des provinces voisines.

Ces essaims sont un phénomène qui existe depuis longtemps, mais qui a souvent été mal compris pour une raison simple : contrairement à un tremblement de terre classique suivi de répliques, un essaim sismique se caractérise par une sorte de grésillement tectonique avec une série de secousses de faible intensité.

La plupart des séismes enregistrés ces dernières années étaient de magnitude faible à modérée et n’ont pas entraîné de dégâts matériels importants. Ces événements sont généralement superficiels, se produisant à moins de 10 kilomètres de profondeur, et se succèdent souvent par brèves séquences.

Le Vietnam a renforcé son dispositif de surveillance sismique face à ces évolutions. L’Académie des sciences et technologies du Vietnam a étendu son réseau de stations sismiques, amélioré ses systèmes d’analyse des données en temps réel et collaboré étroitement avec les autorités locales pour assurer une communication publique rapide. Les organismes scientifiques poursuivent leurs recherches sur les structures des failles et l’impact des réservoirs afin de mieux comprendre les régimes sismiques du centre du Vietnam.

Les autorités ont souligné que les séismes du 21 février à Quang Ngai restent dans les limites prévues pour la région et ne présentent actuellement aucune menace pour la sécurité publique. Les habitants sont invités à suivre les informations officielles et à garder leur calme, car la surveillance continue n’indique aucune augmentation anormale du risque sismique.

