Une discothèque allemande, près de Strasbourg, ravagée par le feu

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|Vue aérienne diffusée le 29 mars par les pompiers de la ville de Kehl montrant de la fumée s'échappant du toit de la discothèque K Club, à Kehl, dans le Sud-Ouest de l'Allemagne.
|Photo : AFP/VNA/CVN
L'incendie s'est déclenché vers 03h45, et "s'est ensuite propagé à l'ensemble du bâtiment", a-t-elle précisé dans un communiqué.
Environ 750 personnes se trouvaient à l'intérieur du K Club au moment des faits et ont pu évacuer les lieux. Trois d'entre elles ont été prises en charge par les services de secours.
Des images diffusées dans les médias allemands montrent un immense feu dévorant le toit de la discothèque, rappelant l'incendie du bar survenu lors du Nouvel an dans la station suisse de Crans-Montana qui a fait 41 morts et 115 blessés.
Mais contrairement à ce qui s'était passé en Suisse, l'évacuation s'est bien déroulée, selon les témoins.
"D'un coup on a entendu, il y a le feu ! Il y a eu plusieurs annonces en allemand, en français et en anglais qui nous demandaient d'évacuer. Le staff a super bien géré. Ils nous ont rassurés. L'évacuation s'est déroulée super vite", ont témoigné de jeunes Français cités par le journal local DNA.
Une enquête a été ouverte sur l'incendie dont la cause n'était pas identifiée dans l'immédiat.
AFP/VNA/CVN