Convention de Hanoï : les citoyens aspirent à un cyberespace sûr

La capitale vietnamienne s'apprête à accueillir, les 25 et 26 octobre, la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité, un événement majeur 20 ans après l'adoption du dernier instrument des Nations unies sur la criminalité transnationale. Cette convention, surnommée "Convention de Hanoï", ouvre un nouveau chapitre dans la coopération internationale et revêt une importance particulière pour les citoyens de la capitale.

>> Convention de Hanoï : un expert suisse apprécie l'initiative et le potentiel du Vietnam

>> Convention de Hanoï : un expert australien salue le rôle du Vietnam dans la lutte contre la cybercriminalité

>> Le président Luong Cuong assiste à la répétition générale de la cérémonie de signature de la Convention de Hanoï

>> Convention de Hanoï : tournant dans la lutte contre la cybercriminalité mondiale

Photo : VNA/CVN

Selon la Banque mondiale (BM), 67,4% de la population mondiale utilise Internet en 2023 et que plus des deux tiers de cette population étaient vulnérables aux attaques de cybercriminalité. La Convention de Hanoï établit le premier cadre juridique mondial pour le cyberespace.

Ce texte souligne l'impératif d'une participation universelle à la prévention et à la lutte contre la cybercriminalité, tout en visant à réduire les disparités entre les législations nationales. Grâce à un mécanisme de coopération spécialisé opérationnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, la Convention favorisera une coopération transfrontalière accrue dans la lutte contre la criminalité et facilitera les efforts de transformation numérique des nations.

La cybercriminalité, qui exploite les systèmes numériques via des logiciels malveillants, des rançongiciels et des cyberattaques pour dérober des fonds, des données et d'autres informations précieuses, représente un défi majeur. Cette nouvelle Convention promet des réactions plus rapides, une meilleure coordination et une efficacité accrue, garantissant ainsi la sécurité tant dans la sphère numérique que dans le monde réel. Pour les citoyens, sa signature pose une base juridique solide, leur permettant d'envisager un avenir où la cybercriminalité sera mieux contenue, voire éradiquée.

Trân Thi Ngoc, 38 ans, responsable juridique d'une entreprise, salue l'ouverture à la signature de la Convention de Hanoï comme un progrès significatif. Elle y voit le reflet de la confiance et de la reconnaissance de la communauté internationale envers le rôle proactif et positif du Vietnam dans la promotion d'un cyberespace sûr, transparent et responsable. Le Vietnam, selon elle, n'est pas seulement un bénéficiaire, mais contribue activement par son intelligence, sa voix et ses initiatives au processus international de cybersécurité.

Duong Viêt Hung, 42 ans, employé de banque à Hanoï, partage cet enthousiasme. Il estime que cet événement n'est pas seulement une source de fierté pour les Hanoïens concernant le rôle et le prestige du Vietnam et de Hanoï dans l'ère numérique. Il renforce également la confiance des habitants de la capitale dans les efforts des autorités pour les protéger des attaques de plus en plus sophistiquées des cybercriminels, qu'ils soient nationaux ou internationaux.

Ninh Thi Hanh, 38 ans, résidant dans la commune de Da Tôn à Hanoï, insiste sur l'importance de la Convention de Hanoï pour les enfants. Elle garantit leur droit à la sécurité, à la protection de leur vie privée, à ne pas être lésés ou exploités, tout en assurant leur droit de se développer, d'apprendre et de s'exprimer en toute sécurité dans l'environnement numérique. Ninh Thi Hanh est convaincue que, grâce « aux modifications et aux ajouts à la législation nationale » en tant que membre signataire de la Convention, les parents et les enfants gagneront en vigilance concernant la sécurité en ligne et l'utilisation d'Internet et des outils numériques à l'ère numérique ».

Enfin, la Convention de Hanoï revêt une signification politico-juridique profonde, incarnant l'esprit de solidarité et de coopération au sein de l'ASEAN. Dans un monde où la cybercriminalité ne connaît pas de frontières, aucun pays ne peut y faire face seul. La coopération régionale et internationale est essentielle pour protéger les intérêts communs, et la Convention de Hanoï en est une preuve éloquente, œuvrant pour une ASEAN sûre, stable et fiable à l'ère numérique.

VNA/CVN