Chemin de fer à grande vitesse

Examiner des mécanismes pour l'investissement privé et la compensation foncière

Poursuivant le programme de la 10 e session de la XV e législature, l'Assemblée nationale a examiné, le 8 décembre à Hanoï, la proposition gouvernementale concernant des mécanismes spécifiques appliqués au projet de chemin de fer à grande vitesse sur l'axe Nord-Sud.

Photo : Doan Tân/VNA/CVN

Présentant le document, le ministre de la Construction, Trân Hông Minh, a souligné la nécessité de compléter le cadre juridique pour faciliter la participation potentielle du secteur privé, allant au-delà de l'investissement public initialement envisagé.

Concrètement, le gouvernement propose de dissocier les opérations d'indemnisation, de soutien, de réinstallation et de déplacement des infrastructures électriques de 110 kV et plus en projets indépendants.

Ces composantes seraient financées par les budgets central comme local, leur mise en œuvre étant confiée aux localités et au groupe Électricité du Vietnam (EVN). L'objectif est de garantir l'harmonie des intérêts entre l'État, les entreprises et la population.

Dans son rapport de vérification, le président de la Commission économique et financière, Phan Van Mai, a jugé nécessaire cet ajout, le considérant conforme aux orientations du Parti sur la mobilisation des ressources sociales. Il a cité le précédent de l'aéroport international de Long Thành comme référence.

Néanmoins, la Commission a demandé de clarifier la notion de "projet indépendant". Il est notamment requis de préciser le montant total de l'investissement, la superficie des terres récupérées et le calendrier. L'objectif est d'éviter tout gaspillage des ressources et d'assurer une gestion rigoureuse avant la détermination du tracé exact du projet principal.

