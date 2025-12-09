La VIIe Région militaire célèbre ses 80 ans en présence du président Luong Cuong

Le 9 décembre, à Hô Chi Minh-Ville, le Comité du Parti du Commandement de la VII e Région militaire a célébré le 80ᵉ anniversaire de la fondation de la force armée de la VII e Région militaire (10 décembre 1945 - 2025) et s'est vu décerner le titre de Héros des Forces armées populaires.

Photo : VNA/CVN

Le président Luong Cuong, également président du Conseil de la défense et de la sécurité et commandant en chef des forces armées, a assisté à la cérémonie et y a prononcé un discours.

Le secrétaire général Tô Lâm, le Premier ministre Pham Minh Chinh, le président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân et le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Trân Câm Tu ont adressé des gerbes de fleurs de félicitations.

Le président Luong Cuong a souligné que, depuis 80 ans, les générations successives de cadres et soldats de la VIIe Région militaire ont conservé et valorisé une tradition héroïque, héritée de l'histoire nationale et de la région du Sud-Est.

Région dynamique

Il a hautement apprécié et salué les exploits, les réalisations et les contributions majeures des forces armées de la VIIe Région militaire à l'œuvre révolutionnaire glorieuse du Parti et de la nation tout au long de ces 80 années.

Il a souligné que la VIIe Région militaire occupe une position stratégique et essentielle. Région dynamique et en pleine expansion, elle joue un rôle de premier plan dans de nombreux domaines, tout en étant une zone clé où les forces hostiles intensifient leurs activités de sabotage.

Afin de répondre aux exigences de la nouvelle période, le président a demandé au Comité du Parti et au Commandement de la VIIe Région militaire de maintenir la direction absolue du Parti, de concrétiser les orientations de défense et de sécurité nationale, et de mettre en œuvre efficacement la résolution du XIVᵉ Congrès du Parti, ainsi que celles du XIIᵉ Congrès du Comité du Parti de l'Armée et du Congrès des organisations du Parti de la Région militaire pour la période 2025-2030.

La Région militaire est appelée à renforcer sa capacité d'évaluation stratégique, à conseiller la Commission militaire centrale, le ministère de la Défense sur des solutions appropriées et opportunes, contribuant ainsi à protéger fermement l'indépendance, la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale et maritime de la Patrie de manière précoce et de loin, et à préserver un environnement de paix et de stabilité propice au développement national.

Photo : VNA/CVN

Le président Luong Cuong a insisté sur la nécessité de poursuivre la modernisation des forces armées de la VIIe Région militaire afin d'en faire une force révolutionnaire, régulière, d'élite et moderne ; d'améliorer la formation et l'entraînement, de renforcer la discipline ; d'intensifier la gestion de l'espace aérien, des eaux territoriales, des zones frontalières, des zones extérieures, du cyberespace et des autres sites stratégiques ; de développer la transformation numérique et les avancées scientifiques dans le domaine militaire.

Le président a exprimé sa confiance dans le fait que les officiers et les soldats de la VIIe Région militaire continueront de faire honneur à la fière tradition de la région, fondée sur "la loyauté absolue, la proactivité et la créativité, l'autonomie et la résilience, l'unité et la détermination à vaincre", et s'efforceront d'accomplir avec excellence toutes les missions qui leur seront confiées.

Lors de la cérémonie, au nom du Parti et de l'État, le dirigeant a remis à la VIIe Région militaire le titre de Héros des Forces armées populaires, en reconnaissance de ses performances exceptionnelles en matière d'entraînement, de préparation au combat, de construction de l'armée et de défense nationale.

Plus tôt dans la journée, le président Luong Cuong et sa délégation ont déposé de l'encens et des fleurs au pied de la statue d'Hô Chi Minh et ont planté des arbres commémoratifs dans l'enceinte de la VIIe Région militaire.

VNA/CVN