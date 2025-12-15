SEA Games 33 : Deux nouvelles médailles d'argent pour le Vietnam

La délégation vietnamienne a continué d'enrichir son tableau des médailles lors de la matinée de compétition du 15 décembre aux 33 es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 33), en décrochant notamment deux nouvelles médailles d'argent.

>> SEA Games 33 : moisson d'or pour le Vietnam en karaté et taekwondo

>> SEA Games 33 : le Vietnam décroche de nouvelles médailles d'or

>> SEA Games 33 : le Vietnam remporte cinq médailles d’or et reste troisième

Photo : VNA/CVN

Dans l'épreuve par équipes mixtes du pistolet à air comprimé à 10 mètres, le duo Trinh Thu Vinh et Pham Quang Huy a décroché l'argent après s'être incliné face à l'Indonésie en finale.

Le wushu a également contribué à la moisson matinale grâce à la performance de Dang Trân Phuong Nhi qui, avec un total de 29,112 points, s'est adjugée la médaille d'argent au terme des trois épreuves combinées féminines de Nanquan, Nangun et Nandao.

Par ailleurs, l'équipe féminine de triplette en pétanque a validé son billet pour la finale en éliminant le Laos. Elle affrontera cet après-midi la Thaïlande, pays hôte, pour la médaille d'or.

En natation, l'équipe vietnamienne a connu un début de journée fructueux. Nguyên Huy Hoàng a terminé premier des qualifications du 400 m nage libre, tandis que Pham Thanh Bao, qualifié pour la finale du 50 m brasse, demeure un sérieux prétendant au titre. Pham Thi Vân a franchi le cap des qualifications au 50m papillon dames, et le duo Duong Van Hoàng Quy - Nguyên Quang Thuân a rejoint la finale du 200m papillon messieurs.

VNA/CVN