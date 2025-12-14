SEA Games 33 : le Vietnam décroche de nouvelles médailles d'or

L'équipe féminine de karaté du Vietnam a remporté la compétition le 14 décembre après-midi en battant la Thaïlande 2-0, offrant ainsi à la délégation vietnamienne sa troisième médaille d'or de la journée.

Photo : VNA/CVN

Plus tôt dans la journée, le 13 décembre, l'équipe vietnamienne de karaté avait déjà réalisé un impressionnant triplé de médailles d'or.

Le même jour, Trân Hoàng Khôi, âgé de 16 ans, est entré dans l'histoire du sport vietnamien aux Jeux d'Asie du Sud-Est en remportant la finale du bowling en simple messieurs. Le jeune athlète a largement dominé le Vietnamien Napat Buspanikonkul (235-210), offrant au Vietnam sa quatrième médaille d'or de la journée.

Plus tard dans la soirée, le nageur Pham Thanh Bao a continué de faire la fierté du sport vietnamien en remportant l'or du 200 m brasse messieurs aux Jeux d'Asie du Sud-Est de 2025. Cette victoire convaincante lui a non seulement permis de réaliser un doublé en remportant les épreuves de 100 m et 200 m brasse lors de ces Jeux, mais a également conforté son statut de "roi de la brasse" en Asie du Sud-Est.

Ce succès au 200 m brasse est survenu quelques jours seulement après que Bao ait conservé avec succès son titre au 100 m brasse messieurs.

En football, l'équipe féminine vietnamienne a répondu aux attentes en battant l'Indonésie 5-0 et en se qualifiant ainsi pour la finale des Jeux d'Asie du Sud-Est de 2025. Bien que cette victoire n'ait pas égalé le score impressionnant de la Thaïlande, pays hôte, qui avait écrasé l'Indonésie 8-0 en phase de groupes, les Vietnamiennes ont tout de même démontré une nette supériorité en demi-finale du tournoi féminin de football des Jeux d'Asie du Sud-Est de 2025.

VNA/CVN