Le Vietnam engrange de nouveaux titres en taekwondo, karaté, gymnastique et pétanque

La délégation sportive vietnamienne aux SEA Games 33 a remporté vendredi après-midi 12 décembre deux nouvelles médailles d’or en taekwondo et en karaté.

En finale du combat féminin des moins de 73 kg en taekwondo, la combattante Bac Thi Khiêm a dominé son adversaire philippine Delo sur le score de 2-0 (12-6, 11-1), offrant ainsi à la délégation vietnamienne sa 17e médaille d’or.

Peu après, sur le tatami de karaté, Khuât Hai Nam s’est illustré dans l’épreuve du kumite des moins de 67 kg en battant Chanchang (Thaïlande) 6-1, ajoutant une nouvelle médaille d’or au tableau vietnamien.

Dans l’après-midi du 12 décembre, le gymnaste Dinh Phuong Thanh a également décroché la médaille d’or à l’épreuve des barres parallèles, apportant la troisième médaille d’or à l’équipe vietnamienne de gymnastique artistique aux SEA Games 33 et la 19e médaille d’or à la délégation nationale.

L’équipe vietnamienne de pétanque a, elle aussi, remporté une médaille d’or grâce au duo Ly Ngoc Tai - Ngo Ron, portant le total de médailles d’or du Vietnam aux SEA Games 33 à 20.

