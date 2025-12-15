Les Vietnamiens patinent jusqu’à l’argent en la Journée mondiale du patinage

>> La SFV devient la Fédération vietnamienne de patinage et de roller
|La Journée mondiale du patinage 2025 est placée sous le thème ''La famille sur la glace : le rythme de l’amour''.
|Photo : TTVH/CVN
La Journée mondiale du patinage a été organisé à la patinoire Vincom Ice Rink Royal City à Hanoï et à la patinoire Vincom Ice Rink Landmark 81 à Hô Chi Minh-Ville, attirant de nombreux participants locaux et internationaux.
Il s'agit d'un événement annuel d’envergure qui se déroule dans plus de 47 pays et sur 180 patinoires à travers le monde, dans le but de rapprocher le patinage de la communauté.
Placée sous le thème ''La famille sur la glace : le rythme de l’amour'', la Journée mondiale du patinage a invité le public à glisser, tournoyer, s’envoler et à exprimer toute la joie du mouvement sur la glace. Bien plus qu’une simple fête, elle a offert une véritable symphonie d’applaudissements, d’échos de rires et une ambiance empreinte d’une énergie positive.
|L'événement rassemble près de 200 athlètes venus de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville.
|Photo : ST/CVN
Cet événement visait non seulement à diffuser la passion du patinage sur glace, mais aussi à inspirer la pratique de ce sport et à encourager la communauté à explorer une discipline qui allie art, force et souplesse.
Des athlètes professionnels aux membres du grand public, les participants se sont plongés dans une ambiance festive et dynamique qui promouvait un mode de vie sain et actif.
