SEA Games 33 : le Vietnam remporte cinq médailles d’or et reste troisième

La délégation sportive vietnamienne a enrichi son palmarès de cinq nouvelles médailles d’or lors de la journée de compétition du dimanche 14 décembre, réalisant une performance solide aux 33 es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33).

Photo : VNA/CVN

Ces cinq médailles ont été décrochées dans les disciplines du tir, du karaté, du bowling et de la natation. Le tir a offert une entame de journée particulièrement efficace pour le Vietnam, avec un doublé en or et deux records des Jeux battus.

La première victoire a été signée par l’équipe féminine de pistolet à air comprimé 10 m, composée de Trinh Thu Vinh, Nguyên Thùy Trang et Triêu Thi Hoa Hong, qui a totalisé 1.711 points pour devancer largement la Thaïlande et la Malaisie. Dans la foulée, Trinh Thu Vinh et Nguyên Thùy Trang ont poursuivi sur leur lancée en dominant l’épreuve individuelle du pistolet 10 m, transformant la compétition en une finale 100% vietnamienne. Trinh Thu Vinh s’est finalement imposée avec un score de 242,7 points, devançant sa coéquipière d’un seul point, réalisant ainsi le doublé tout en établissant de nouveaux records.

L’élan victorieux s’est poursuivi avec l’équipe féminine de karaté, composée de Nguyên Thi Diêu Ly, Hoang Thi My Tam et Nguyên Thi Thu, qui a décroché l’or après avoir battu la Thaïlande 2-0 en finale du kumite par équipes.

De son côté, Trân Hoàng Khôi a créé la surprise en bowling en remportant la finale du simple messieurs face à un adversaire thaïlandais.

En natation, le nageur Pham Thanh Bao a confirmé sa suprématie en défendant avec succès son titre sur le 200 m brasse masculin, terminant la course en 2 minutes 12,81 secondes.

En football, l’équipe nationale féminine a logiquement validé son billet pour la finale des SEA Games 2025 en écrasant l’Indonésie sur le score sans appel de 5-0.

Au bilan provisoire établi à 21h30 dimanche 14 décembre, le Vietnam totalise 35 médailles d’or, 32 d’argent et 63 de bronze. Cette moisson reste toutefois insuffisante pour ravir la deuxième place à l’Indonésie, qui a connu une journée plus prolifique avec sept médailles d’or supplémentaires, portant son total à 39 d’or, 56 d’argent et 50 de bronze. La Thaïlande domine toujours largement le classement général avec 129 médailles d’or, 76 d’argent et 46 de bronze.

VNA/CVN



