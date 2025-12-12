Le Premier ministre félicite les sélections de football du Vietnam aux SEA Games 33

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a immédiatement envoyé ses félicitations à l'équipe U22 et à l'équipe féminine du Vietnam dès la fin de leur victoire lors des qualifications des 33ᵉˢ Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 33).

Le chef du gouvernement a salué l'esprit combatif des deux sélections nationales, leur engagement pour le drapeau et leur contribution à la fierté nationale.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a également reconnu la volonté, la ténacité et la détermination des joueuses et joueurs. Il a encouragé les entraîneurs Mai Duc Chung et Kim Sang-sik à maintenir une préparation rigoureuse en vue des demi-finales, soulignant que les succès obtenus constituent une source d'encouragement considérable pour les joueurs et le staff technique dans leur quête du plus haut objectif du tournoi.

Photo : VNA/CVN

Afin de motiver les équipes pour la phase finale, la Fédération vietnamienne de football (VFF) a décidé d'accorder une prime de 700 millions de dôngs à l'équipe féminine.

L'équipe U22 a quant à elle reçu une prime de 600 millions de dôngs.

VNA/CVN