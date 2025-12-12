Le Premier ministre félicite les sélections de football du Vietnam aux SEA Games 33

>> Football : Dinh Bac brille, les U22 vietnamiens filent en demi-finale des SEA Games 33
Le chef du gouvernement a salué l'esprit combatif des deux sélections nationales, leur engagement pour le drapeau et leur contribution à la fierté nationale.
|L'équipe U22 du Vietnam.
|Photo : VNA/CVN
Le Premier ministre a également reconnu la volonté, la ténacité et la détermination des joueuses et joueurs. Il a encouragé les entraîneurs Mai Duc Chung et Kim Sang-sik à maintenir une préparation rigoureuse en vue des demi-finales, soulignant que les succès obtenus constituent une source d'encouragement considérable pour les joueurs et le staff technique dans leur quête du plus haut objectif du tournoi.
|L'équipe féminine du Vietnam.
|Photo : VNA/CVN
Afin de motiver les équipes pour la phase finale, la Fédération vietnamienne de football (VFF) a décidé d'accorder une prime de 700 millions de dôngs à l'équipe féminine.
L'équipe U22 a quant à elle reçu une prime de 600 millions de dôngs.
VNA/CVN