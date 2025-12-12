icon search
Le Premier ministre félicite les sélections de football du Vietnam aux SEA Games 33

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a immédiatement envoyé ses félicitations à l'équipe U22 et à l'équipe féminine du Vietnam dès la fin de leur victoire lors des qualifications des 33ᵉˢ Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 33).

Le chef du gouvernement a salué l'esprit combatif des deux sélections nationales, leur engagement pour le drapeau et leur contribution à la fierté nationale.

L'équipe U22 du Vietnam. 
Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a également reconnu la volonté, la ténacité et la détermination des joueuses et joueurs. Il a encouragé les entraîneurs Mai Duc Chung et Kim Sang-sik à maintenir une préparation rigoureuse en vue des demi-finales, soulignant que les succès obtenus constituent une source d'encouragement considérable pour les joueurs et le staff technique dans leur quête du plus haut objectif du tournoi.

L'équipe féminine du Vietnam. 
Photo : VNA/CVN

Afin de motiver les équipes pour la phase finale, la Fédération vietnamienne de football (VFF) a décidé d'accorder une prime de 700 millions de dôngs à l'équipe féminine.

L'équipe U22 a quant à elle reçu une prime de 600 millions de dôngs. 

VNA/CVN

