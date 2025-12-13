SEA Games 33 : moisson d'or pour le Vietnam en karaté et taekwondo

Dans l'après-midi du 13 décembre, les disciplines de combat ont continué de porter haut les couleurs de la délégation sportive vietnamienne aux 33 es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 33). Le karaté et le taekwondo se sont particulièrement illustrés, offrant une véritable pluie de médailles d'or au pays.

L'équipe de karaté a connu une journée faste avec l'obtention de trois titres de champion. Chez les femmes, après le sacre de Hoàng Thi My Tâm dans la catégorie des moins de 61 kg, sa coéquipière Dinh Thi Huong a défendu avec succès son titre chez les moins de 68 kg. Elle s'est imposée sur le score de 8-5 face à son adversaire indonésienne.

Photo : VNA/CVN

Chez les hommes, Nguyên Thanh Truong a confirmé sa classe dans la catégorie des moins de 84 kg en dominant l'Indonésien Arif Fadhillah sur le score sans appel de 4-1, ajoutant une précieuse médaille d'or au palmarès du karaté vietnamien. Dans la catégorie des moins de 75 kg, Vo Van Hiên a dû se contenter de la médaille d'argent après s'être incliné en finale face à un autre représentant indonésien.

En taekwondo, Trân Thi Anh Tuyêt a remporté l'or dans l'épreuve de combat (kyorugi), catégorie 53-57 kg dames. Au terme de trois rounds disputés, elle a vaincu la représentante du pays hôte, la Thaïlande, sur le score de 2-1. Cette victoire marque la quatrième médaille d'or du taekwondo vietnamien lors de ces Jeux. Dans les autres catégories, Nguyên Thi Loan (49-53 kg dames) et Ly Hông Phuc (-74 kg hommes) ont remporté l'argent, s'inclinant lors de leurs finales respectives.

Dans les autres disciplines, l'équipe de ju-jitsu a décroché la médaille d'argent dans l'épreuve par équipes mixtes, battue en finale par la Thaïlande.

En boxe, Dào Dai Hai a validé son ticket pour les demi-finales des 64 kg hommes en éliminant un boxeur thaïlandais en quarts de finale, s'assurant ainsi au minimum une médaille de bronze.

En haltérophilie, l'athlète Thu Trang a remporté le bronze chez les 48 kg dames. Après avoir réussi un épaulé-jeté à 98 kg lors de sa première tentative, elle a échoué lors des deux essais suivants, terminant avec un total olympique de 181 kg.

Enfin, en tennis de table, l'équipe féminine du Vietnam s'est inclinée 1-3 face à la Thaïlande dans l'épreuve par équipes. Le seul point vietnamien a été inscrit par Mai Hoàng My Trang, tandis que Diêu Khanh n'est pas parvenue à créer la surprise lors du match décisif.

VNA/CVN