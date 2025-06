Sans famille : une comédie musicale pour l’été 2025

>> Un chef-d’œuvre littéraire vietnamien adapté en comédie musicale

>> Lorsque la comédie musicale aborde un sujet politique

Photo : CTV/CVN

Publié pour la première fois en 1878, Sans famille (Không gia dinh en vietnamien) est l’un des romans les plus célèbres d’Hector Malot (1830-1907). L’ouvrage a conquis des générations de lecteurs à travers le monde et s’est imposé comme une référence majeure de la littérature jeunesse, tant pour sa portée éducative que pour la richesse de son message.

Poésie et émotion sur scène

Mise en scène pour la première fois sur les planches du Théâtre de la Jeunesse (Tuôi tre), la comédie musicale, adaptée par la scénariste Bùi Hông Quê et dirigée par la metteuse en scène Lê Anh Tuyêt - "Artiste Émérite" du Vietnam, se distingue par une relecture sensible et fidèle à l’âme du roman français. En un peu plus d’une heure, l’équipe artistique parvient à capturer l’essence du récit original, recréant un univers théâtral empreint de poésie et de profondeur émotionnelle.

Le spectacle retrace la vie de Rémi, un orphelin vendu par son père adoptif à une troupe ambulante dirigée par l’énigmatique et bienveillant Vitalis. Au fil d’un périple jalonné d’épreuves, pauvreté, errance, solitude, l’enfant grandit, apprend à survivre par ses propres moyens et finit par retrouver ses origines. Malgré la faim, le froid, les séparations et les coups du sort, Rémi continue de chanter pour vivre, pour espérer, et pour aimer. Il chante aussi pour ne pas oublier d’où il vient. Ce voyage initiatique devient une ode à la résilience, à la solidarité et à la quête d’un foyer, d’un lieu où l’on se sent protégé et reconnu.

La mise en scène transporte les spectateurs à travers les paysages hivernaux de l’Europe, ponctués de rencontres touchantes et d’animaux attachants, comme le chien Capi et le singe Joli-Cœur. Le décor, conçu par le scénographe Dang Minh Tuân, évoque avec justesse la campagne française du XIXe siècle, entre charme bucolique et chaleur humaine.

Photo : CTV/CVN

Passionnée de comédie musicale, Lê Anh Tuyêt n’en est pas à son premier succès : Trai hoa vàng (Ferme de fleurs jaunes), médaille d’or au Festival national des arts de la scène 2021, Bây chim thiên nga (Troupeau de cygnes), Rôi tôi se lon (Alors je grandirai), Giâc mo cua Bom (Le rêve de Bom), sont autant de créations saluées pour leur inventivité et leur sensibilité. Avec Sans famille, elle concrétise un projet mûri de longue date : porter à la scène un récit qui a éveillé l’imaginaire et la force intérieure de tant d’enfants à travers les générations.

Cadeau plein de sens pour les enfants

Un des atouts majeurs de cette production réside dans sa bande sonore. Les morceaux, subtilement revisités à partir de musiques classiques, insufflent une modernité douce et accessible sans trahir l’émotion originelle. Les paroles en vietnamien sont finement ciselées, portées par l’interprétation remarquable d’une troupe de jeunes artistes qui allient avec talent jeu, chant et danse.

Bien plus qu’un simple spectacle, Sans famille délivre un message universel, discret mais profond : tant que l’on garde l’espoir et refuse d’abandonner, une lumière finit toujours par surgir. Cette comédie musicale se présente comme un véritable cadeau culturel pour les enfants et leurs familles cet été, où les valeurs d’amour, de résilience, de compassion et de quête d’appartenance résonnent avec force dans le cœur de chaque spectateur.

La pièce réunit une distribution talentueuse avec, entre autres, Nam Anh, Hoàng Son, Trung Thach, Tôn Son, Chi Huy, Anh Tho, Thu Nga, Phi Long, Thanh Nhàn, Minh Anh, Thành Công, Bao Cuong, Khánh Linh...

Il sera joué en plusieurs représentations spéciales au Théâtre de la Jeunesse (11 rue Ngô Thi Nhâm, arrondissement de Hai Bà Trung, Hanoï), à l’occasion de la Journée internationale de l’enfance (1er juin) et tout au long de l’été 2025. Il s’inscrit dans le programme "Été d’amour 2025", initiative artistique phare du théâtre, qui propose chaque année des œuvres destinées au jeune public, à la fois divertissantes et profondément éducatives.

Outre Sans famille, la programmation comprend également d’autres titres prometteurs tels que Chu mèo day hai âu bay (Le chat qui apprend à une mouette à voler), Vi vua không ngai (Le roi sans couronne), Giâc mo cua Elsa (Le rêve d’Elsa), Zorba - chu meo tham tu (Zorba le chat détective) et Dua con yêu tinh (L’enfant du lutin), offrant ainsi un été haut en couleurs aux spectateurs en herbe.

Thao Nguyên/CVN