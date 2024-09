Sanctions disciplinaires de certains responsables du ministère des Finances

Photo : QDND/CVN

Plus précisément, dans la décision N°993 le Premier ministre a décidé d'imposer un avertissement à l'encontre de Huynh Quang Hai, ancien vice-ministre des Finances, pour ses violations et fautes dans son travail et a été soumis à un discipline au sein du Parti.

Dans la décision N° 994 et N° 995, le Premier ministre a décidé d'imposer une blâme à l'encontre de Dô Hoàng Anh Tuân, ancien vice-ministre des Finances et de Vo Thanh Hung, vice-ministre des Finances, pour leur violations et fautes dans leur travail et ont été soumis à des disciplines au sein du Parti.

Ces décisions prennent effet à compter du 17 septembre 2024.

Auparavant, lors de sa 42e réunion, la Commission centrale du contrôle du Parti a examiné et conclu certains contenus.

La commission a constaté que le Comité chargé des affaires du Parti du ministère des Finances avait violé le principe du centralisme démocratique et les règles du travail ; manqué de responsabilité et prouvé le laxisme de la direction permettant au ministère des Finances et à un certain nombre d'organisations et d'individus de violer les règles du Parti et les lois de l'État en matière de gestion de l'État, de consultation et de promulgation de mécanismes et de politiques sur l'émission et la transaction d'obligations d'entreprises privées, dont les entreprises des groupes Van Thinh Phat, An Dông ; en matière de gestion du budget de l'État liée à la société internationale par actions Tiên Bô et aux entreprises de l'écosystème AIC.

Les violations ci-dessus ont entraîné de graves conséquences difficiles à surmonter, de perte et de gaspillage énorme du budget de l'État, des dommages aux investisseurs obligataires, affectant aussi négativement l’environnement de l’investissement et des affaires, l'ordre et la sécurité sociales, provoquant une mauvaise opinion publique et réduisant la réputation des organisations du Parti et des agences de gestion de l'État au point où des mesures disciplinaires doivent être appliqués.

La principale responsabilité des violations et fautes appartient au Comité chargé des affaires du Parti du ministère des Finances pour la période 2016-2021 et à Vo Thanh Hung, Huynh Quang Hai et Dô Hoàng Anh Tuân.

VNA/CVN