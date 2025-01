Le Vietnam et la Mongolie renforcent la coopération entre leurs bureaux présidentiels

Le chef du bureau présidentiel du Vietnam Lê Khanh Hai et son homologue mongol Gombojav Zandanshatar, en visite au Vietnam du 9 au 14 janvier, ont appelé à renforcer la coopération entre les deux unités, notamment dans l'échange régulier de délégations et la mise en œuvre des accords signés.

Photo : VNA/CVN

Lors d'une réception à Hanoï, Lê Khanh Hai a souligné le bon développement des relations entre les deux pays. Les deux parties se sont mutuellement soutenues dans divers domaines tels que la construction et le développement nationaux, et ont maintenu une coopération étroite par le biais du Parti, de l'État et du gouvernement, tout en favorisant les échanges entre leurs peuples.

Les domaines de coopération comprennent la politique, la diplomatie, l'économie, le commerce, l'investissement, l'agriculture et l'éducation, qui ont été élargis et renforcés avec des résultats concrets, a-t-il noté.

Les deux pays ont élevé leurs relations au niveau de partenariat global lors de la visite du secrétaire général du Parti communiste et président du Vietnam de l'époque, Tô Lâm, en Mongolie en septembre 2024, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans les relations bilatérales, a-t-il noté.

Il s'est dit convaincu que la signature d'un accord de coopération entre les deux bureaux lors de cette visite favoriserait l'échange d'informations et d'expériences et renforcerait la coopération dans des domaines importants.

Gombojav Zandanshatar a, à son tour, exprimé son désir de renforcer la coopération entre les deux bureaux et de développer à l'avenir les domaines de l'économie, du commerce, du tourisme et d'autres secteurs d'intérêt mutuel.

Photo : VNA/CVN

À l'issue de la rencontre, une cérémonie de signature d'un accord de coopération entre les deux bureaux a eu lieu, une étape importante vers le renforcement des liens entre ces deux agences et des relations plus étroites entre le Vietnam et la Mongolie.

VNA/CVN