Un responsable du Parti communiste du Vietnam en visite de travail à Singapour

Le secrétaire du Comité central du Parti et chef de sa Commission des relations extérieures, Lê Hoài Trung, est en visite de travail à Singapour du 7 au 11 janvier à l'invitation du ministre singapourien des Affaires étrangères, Vivian Balakrishnan.

Lors de sa visite, Lê Hoài Trung a rendu une visite de courtoisie à l'ancien Premier ministre et ministre d'État Lee Hsien Loong, qui est également conseiller principal du Parti d'action populaire (PAP) au pouvoir, et a rencontré le secrétaire général adjoint du Parti et ministre de l'Éducation Chan Chun Sing.

Il a rencontré le ministre des Affaires étrangères Vivian Balakrishnan, le président de Temasek Holdings Lim Boon Heng, le directeur général de la Fondation Temasek Ng Boon Heong, le doyen de l’École de politique publique Lee Kuan Yew Danny Quah et le directeur et directeur général de l'Institut d'études de l'Asie du Sud-Est (ISEAS) - Institut Yusof Ishak, Choi Shing Kwok.

Lê Hoài Trung et sa suite ont déposé une gerbe devant la statue de Hô Chi Minh, visité plusieurs installations économiques et culturelles et rencontré le personnel de l'ambassade du Vietnam à Singapour.

Lors des rencontres avec les dirigeants singapouriens de haut rang, le responsable vietnamien a hautement apprécié la coopération entre les deux pays, les relations entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le PAP, les projets d'investissement à grande échelle et le programme de coopération en matière de formation, ainsi que la coordination sur les questions internationales entre les nations.

Le Vietnam apprécie toujours et souhaite continuer à promouvoir le partenariat stratégique Vietnam - Singapour, a déclaré Lê Hoài Trung.

S'adressant au Dialogue sur la dotation S. Rajaratnam (SRED 2025) organisé par l'ISEAS - Yusof Ishak (ISEAS), Lê Hoài Trung a souligné les réalisations importantes du Vietnam après 40 ans de Dôi Moi (Renouveau), la politique étrangère du pays et ses objectifs de développement à long terme dans la nouvelle ère.

Lors des réunions et des échanges, les deux parties ont été heureuses de constater que le partenariat stratégique Vietnam - Singapour s'est récemment développé de manière forte, efficace et globale. Les deux pays restent les principaux partenaires économiques de l'autre, avec de nombreux résultats positifs en matière de coopération économique, de commerce, d'investissement et de connectivité.

Lê Hoài Trung et les dirigeants singapouriens ont convenu de promouvoir la mise en œuvre des accords de haut niveau entre les deux pays, notamment les résultats des récents entretiens téléphoniques entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Tô Lâm et le Premier ministre singapourien Lawrence Wong, de renforcer les échanges à tous les niveaux et d'utiliser efficacement les mécanismes de coopération existants pour exploiter davantage le potentiel de coopération entre le Vietnam et Singapour dans les temps à venir.

