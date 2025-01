Mise en chantier du Parc de l'amitié Laos - Vietnam

>> Le PM Pham Minh Chinh arrive à Vientiane, entamant sa visite au Laos

>> Réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos

>> Le Vietnam et le Laos s'orientent vers les relations commerciales durables

>> La conférence sur la coopération en matière d'investissement Vietnam - Laos

Photo : VNA/CVN

Cet événement s’est déroulé dans le district de Xaythany, à Vientiane, en marge de la 47ᵉ réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos dont Pham Minh Chinh assure la co-présidence.

Situé dans une zone destinée à devenir un nouveau centre urbain de Vientiane, ce parc s’étendra sur plus de 30 000 m². Il comprendra une place centrale, un lac artificiel et des espaces verts. Au centre du parc, des bas-reliefs illustreront des moments historiques et culturels du Laos, accompagnés de drapeaux nationaux du Laos et du Vietnam. Devant, trôneront des statues de trois grandes figures révolutionnaires des deux nations: le président Hô Chi Minh (Vietnam), le président Kaysone Phomvihane et le président Souphanouvong (Laos).

Ce parc est un cadeau du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens à leurs homologues laos. Une fois achevé, il deviendra un lieu d’événements culturels, de sensibilisation aux traditions révolutionnaires, et un espace de détente pour les habitants et visiteurs.

Lors de la cérémonie, Thongsalith Mangnomek, secrétaire du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao, a estimé que ce parc incarnerait l’histoire partagée et les liens solides entre les deux nations, qu'il symboliserait la continuité d’une relation unique, profondément enracinée et cultivée par des générations de dirigeants et de citoyens des deux pays.

Le Parc de l’amitié Laos - Vietnam se veut ainsi un témoignage durable de la fraternité et de la coopération particulière entre le Vietnam et le Laos.

VNA/CVN